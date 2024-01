“Bilan catastrophique”: 11 ans de débâcle des troupes françaises au Mali

“Aujourd’hui, avec la création de l’AES, les trois armées sont réunies et, de façon coopérative, luttent ensemble contre le terrorisme. Donc aujourd’hui, il n’est plus possible à deux groupes terroristes de commettre des forfaits dans un État pour se réfugier dans l’autre”, indique le vice-président de la Commission de la défense et de la sécurité du Conseil de transition au Mali.