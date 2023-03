Dans un Raid contre un regroupement de l’EIGS dans la région de Gao: L’Armée annonce” avoir neutralisé 40 terroristes à Indélimane “

L’armée a annoncé avoir mis hors de combat une quarantaine de terroristes dans le secteur d’Indélimane, dans la région de Gao. L’opération, menée par l’aviation militaire, a surpris dans ce secteur proche de ” la Zone des trois frontières un regroupement de l’EIGS, l’organisation terroriste la plus meurtrière de la région.

De sources sécuritaires, cette opération a été con- duite, le 19 mars dernier, sur la base des ren- seignements fournis à l’Etat-major de l’Armée. Ainsi, des drones ont aussitôt été déployés dans la zone ciblée pour procéder à des frappes. Lesquelles n’ont laissé aucune chance aux assaillants, beaucoup d’entre eux ayant été tués sur le coup. Les véhicules et motos leur appartenant et d’autres équipements ont été détruits.

Selon toujours les informations, l’armée a, en plus de ce raid, lancé une offensive pour traquer les élé- ments de l’EIGS très influents dans la zone et qui seraient responsables des incursions meurtrières visant les campements et autres sites abritant des civils. A signaler que dans la journée du 19 mars dernier, des informations avaient plutôt fait cas d’un accrochage meurtrier entre les FAMa et les éléments de l’EIGS dans le secteur d’indélimane. Elles indiquaient qu’en plus des nombreuses pertes subies par l’EIGS, des victimes avaient été également enregistrées dans les rangs des FAMa.

Frappes aériennes Joint par nos soins par téléphone, le Directeur de la DIRPA, Colonel Souleymane Dembélé, a démenti ces informations précisant qu’ ” il n’y a pas eu d’accrochages. Et d’ajouter que “c’est l’armée qui a lancé des frappes aériennes “contre les positions des éléments de cette organisation terroriste.

