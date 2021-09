Grand Sahara : Le chef de l’EIGS, Adnon Abou Walid Al Saharoui, neutralisé par les forces françaises

Un nouveau coup dur pour le Groupe terroriste Etat islamique au Grand Sahara. Hier soir, c’est le Président Français, Emmanuel Macron, qui a annoncé en personne la neutralisation du chef Adnon Abou Walid Al Saharoui par les forces françaises. « Il s’agit d’un nouveau succès majeur dans le combat que nous menons contre les groupes terroristes au Sahel. La Nation pense ce soir à tous ses héros morts pour la France au Sahel dans les opérations Serval et Barkhane, aux familles endeuillées, à tous ses blessés. Leur sacrifice n’est pas vain. Avec nos partenaires africains, européens et américains, nous poursuivons ce combat », a écrit le président Français sur sa page. L’assassinat du chef de l’EIGS s’annonce comme un ouf de soulagement pour toutes les forces armées nationales et étrangères engagées dans la lutte contre le terrorisme. Mais, son assassinat n’explique pas la fin de ce groupe terroriste, qui, chaque fois perd un de leur responsables, est capable de trouver rapidement son successeur. Le chef du groupe Etat Islamique au grand Sahara a ordonné et revendiqué plusieurs attaques terroristes contre les populations civiles et militaires au Mali, au Burkina –Faso, le Niger, l’Algérie et ailleurs dans le sahel.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

