Hombori : Arrestation d’un présumé poseur de mines

Les usagers du tronçon Gao-Hombori pousseront un ouf de soulagement. Et pour cause : un présumé poseur de mines vient d’être mis hors d’état de nuire par les Forces armées maliennes (FAMa) à Hombori, dans la Région de Mopti. Longtemps recherché, Boura Salou est soupçonné être l’auteur de nombreuses poses de mines et engins explosifs improvisés entre Gao et Hombori.

Cet individu de sinistre réputation, précise le site de l’Armée, a été interpellé au marché de bétail par les FAMa. Membre actif des groupes armés terroristes dans la zone, Boura Salou fera l’objet d’une attention soutenue par les services spécialisés quant à l’examen de sa situation.

Massa SIDIBÉ

