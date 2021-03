Incendie du magasin de Gao : L’ennemi a t il infiltré nos camps ?

En plus de la multiplication des pertes en vies humaines, les Forces Armées Maliennes ont été victimes d’un incendie qui s’est, déclaré dans un magasin de munitions du camp no1 de Gao provoquant des crépitements de munitions, ce lundi 22 Mars 2021 vers 13h00.

Suite à cet incendie, beaucoup de personnes croientà l’hypothèse d’infiltration des ennemies dans le rang des FAMa.Certains pensent à un sabotage des actions de l’armée.Ces infiltré peuvent-ils nuire à nos efforts ?

D’autres pensent également que la grande chaleur qui sévit en ce moment à Gao peut être la cause de cette tragédie. Si cette hypothèse saveur vrai, pourquoi les autorités n’ont pas pris de dispositions afin d’éviter cette grande canicule.

Dans le communiqué du Chef d’Etat-Major Général des Armées suite à la tragédie, il informe que des dispositions ont été urgemment prises et en cours pour circonscrire à l’incendie, grâce à l’intervention des Forces de défense et des sapeurs de la protection civile et ceux de la force Barkhane.

‘’L’on ne déplore aucune perte en vie humaine. Aussi les pertes en matériels ont été limitées grâce à la rapidité des interventions et au courage des militaires des Forces Armées et de Sécurité. Par ailleurs l’aéroport de Gao restera fermé au trafic jusqu’à nouvel ordre’’, ajoute le communiqué.

Le Chef d’Etat-Major Général des Armées présente sa compassion aux populations de la ville de Gao et environnants pour les désagréments causés par cet incident. Par ailleurs, indique le communiqué, une enquête sera menée pour identifier les causes de l’incendie et les dispositions seront prises pour minimiser de tels incidents.

En tout cas c’est une erreur monumentale en cette période cruciale de guerre de laisser partir en fumé le peu d’armement dont le pays dispose. Il faudrait éviter pareil incendie à tout prix pour la sécurité de notre pays.

Bréhima DIALLO

