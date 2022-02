Depuis la semaine dernière, le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) et l’État islamique dans le Grand Sahara s’affrontent à Tessit, dans la région Gao. Dans cette guerre de positionnement, les habitants de Tessit et environnant sont sur le départ pour trouver un abri.

Alors que la force Barkhane s’apprête à quitter le Mali, des sources locales font état d’affrontements violents entre le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) dirigé par Iyad Ag Ghali et l’État islamique dans le Grand Sahara d’Adnane Abou Walid al-Sahraoui. Cet affrontement se concentre essentiellement dans la zone dite des trois frontières mais précisément à Tessit dans région Gao. Tessit est considéré comme le nid de l’organisation Etat islamique dans le grand Sahara.

D’après nos sources à Gao, les combats se sont intensifiés davantage lundi entre les deux groupes djihadistes et ont poussé les habitants de Tessit et environnants à prendre la fuite pour se refugier à Ansongo, Gao et Niamey. Ce n’est pas la première fois que ces deux groupes rivaux s’affrontent violement et cet affrontement peut s’explique par plusieurs facteurs. Mais le facteur plausible est le contrôle des grands axes pour le trafic de drogue et autres.

Pour le Dr. Aly Tounkara, expert au Centre des Etudes Sécuritaires et Stratégiques au Sahel (CE3S) deux éléments importants dans cette guerre entre ces deux groupes djihadistes. Pour lui, l’Etat islamique est un groupe terroriste qui est dans ce qu’on appelle « la territorialisation », l’Etat islamique cherche à occuper des zones mais tout en gardant le contrôle des différentes zones occupées en y appliquant la charia. Et le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans d’Iyad Ag Agaly ne cherche pas forcément à occuper le territoire, mais plutôt une certaine accointance avec les chefferies locales qui sont très attentives aux doléances des populations locales.

Ousmane Mahamane

