Dans la localité de Banamba, les militaires engagés dans l’Opération KELETIGUI 1 ont, dans une posture offensive, neutralisé 12 terroristes, interpelé 7 terroristes, avant de saisir 12 motos, des bidons d’essence et du matériel de guerre des mains des forces du mal. Cette action du GTIA Keletigui 1 a été menée du 10 au 14 mai 2022 dans la zone de Toubakoro Sylla, située à une cinquantaine de km au nord de Banamba. L’action a été coordonnée grâce à l’engagement du commandant en chef dudit GTIA, le Colonel Boubacar Yassanry Sanogho, et conduite par le Colonel Seydou Bassirou Niangado.

Selon une source militaire, tout a commencé quand une section renforcée du GTIA, lors de sa progression, a été accrochée, le mercredi 11 mai 2022, par une colonne logistique des Groupes Armés Terroristes (GAT) entre Toubakoro Sylla et Séméné. Face à la puissance de feu et la détermination des FAMa, les GAT ont pris la poudre d’escampette et ont enregistré 7 morts et 6 éléments arrêtés.

Au cours de leur fuite en direction du sud de Toubakoro Sylla, un autre GAT a été intercepté par le deuxième échelon du GTIA, initialement installé à Ouléni. Cette seconde opération a permis la neutralisation de 5 terroristes et les autres se sont faufilés dans la forêt. Des motos et du matériel de combat ont été récupérés. Les FAMa ont procédé à des tirs de mortier et de SPG9 dans ladite forêt. Au cours de ces manœuvres, le GTIA a enregistré 2 blessés légers.

En plus de ces évènements, le 12 mai 2022, vers 2 heures du matin, un autre groupe, composé de 5 terroristes, a tenté de mener une action de sabotage dans le nouveau camp militaire de Banamba où se trouve le PC du GTIA. L’élément précurseur a été arrêté et les 4 autres restés très loin du camp n’ont pas été retrouvés. Mis en examen par la prévôté, l’élément précurseur déclare avoir participé à l’embuscade du 29 décembre 2021 contre le GTIA KELETGUI 1 au cours de laquelle la mission a subi des pertes en vie humaine.

Par ailleurs, indique la même source militaire, le chef de mission, le colonel Niangado, a vivement salué la prouesse de ses hommes dont le courage et la détermination restent un atout majeur dans ce combat. Il a aussi rappelé que la défense de la patrie est comme la foi en Dieu. Pour lui, si croire en Dieu est un devoir pour toute créature, la défense de la patrie est aussi un devoir pour tout militaire. Il a aussi ajouté que les éléments arrêtés seront mis à la disposition de la prévôté pour toutes fins utiles.

Sidiki Dembélé

Commentaires via Facebook :