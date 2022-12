C’est un truisme : la lutte antiterroriste est devenue un fonds de commerce très lucratif pour beaucoup de nos compatriotes. Certains ont choisi de pactiser avec le diable pour leur confort au détriment de la paix sociale et de la quiétude des populations. Ils se sont ainsi transformés en officine de recrutement pour les forces du mal. D’autres ont fait le choix de prendre les armes eux-mêmes pour devenir de véritables seigneurs de guerre.

Du coup, tous ceux qui se battent pour le retour de la paix et le vivre ensemble dans notre pays, particulièrement dans la région de Mopti, appelée par certains le centre du Mali et devenue aujourd’hui épicentre du terrorisme, sont dans leur viseur. Dans ce registre, on peut citer sans risque de se tromper le bouillant président du Conseil supérieur de la diaspora malienne (Csdm), Mohamed Chérif Haïdara, un homme de paix et engagé pour le vivre ensemble dans sa région natale. Sa dédicace pour la fin du conflit ethnico-religieux dans la région est sans équivoque et connue de tous. En effet, M. Haïdara n’hésite à appuyer aucune initiative allant ce sens. Manifestement, cet engagement patriotique, sincère, dénudé de tout gain politique ou tout autre avantage dérange beaucoup dans les milieux mafieux. Du coup, ses détracteurs sont entrés en scène. Une cabale honteusement ridicule est montée de toutes pièces pour ternir son image.

En effet, la semaine dernière, les détracteurs de Mohamed Chérif Haïdara ont cyniquement manipulé et fait circuler une vidéo dans laquelle le président du Csdm fait des prises de position courageuses concernant les négociations avec les terroristes maliens. Ils ont fait croire que cette vidéo a été réalisée récemment, alors qu’elle date du 1er février 2020. C’est une partie d’une interview demandée par les journalistes au président Haïdara après l’installation du Haut Représentant du Président de la République pour les régions du centre, Pr. Dioncounda Traoré, au Cicb, à Bamako.

Conséquence : vendredi 9 décembre dernier, le président du Csdm est interpellé par les limiers du 5e arrondissement pour « apologie du terrorisme », où il a passé tout le week-end dans les bureaux du Commissariat de police. Très vite, cette accusation tomba comme un château de cartes, avec la présentation de la vidéo originale. Mais, il fallait trouver des poux sur la tête chauve du président Haïdara. Un autre chef d’accusation est trouvé. On parle désormais de « tenue et propagation de propos ou d’idées attentatoires à l’unité nationale par stigmatisation régionaliste, ethnique et religieuse via les nouvelles technologies de l’information et de la communication et faux délictuel ». Ce qui intrigue dans cette affaire, pourquoi c’est en ce moment qu’on sort cette vidéo alors qu’elle date d’à peu près deux ans. Pourquoi c’est maintenant que le procureur de la commune IV a su que cette vidéo est constitutive de cette infraction ? Et puis, les propos tenus dans cette vidéo ne sont pas nouveaux en réalité. Demander à négocier avec les terroristes maliens est l’une des recommandations fortes du Dialogue national inclusif et des Assises nationales de la refondation, auxquelles l’ensemble des forces vives du Mali ont participé. Mieux, ces propos ont été tenus lors d’une rencontre avec le Haut représentant du chef de l’Etat pour le centre dont l’un des mandants était la négociation avec nos frères égarés. Alors question : pourquoi donc vouloir faire porter par Mohamed Chérif Haïdara le chapeau de la décision de toute une nation ? A l’évidence, il y a anguille sous roche. Ce qui est sûr, c’est que le président du Csdm est combattu par Sékou Boly, soupçonné d’être l’« un des rentiers du terrorisme ». Chérif désapprouve la décision du présumé complice des terroristes de vouloir installer une base des milices peules dans son village natal, à Fatoma.

Après son inculpation, le président du Csdm est rentré chez lui à la maison et son procès est programmé pour le 14 mars 2023. Après sa libération, il a remercié tous ses soutiens pour la mobilisation pour sa cause. En effet, depuis l’annonce de sa convocation, le monde entier s’est mobilisé pour lui, notamment la diaspora malienne, les Hamallistes et la communauté peule.

N.D

Clarification relative à la vidéo interview du président du CSDM

Le Bureau Exécutif National du Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne (CSDM) constate que la vidéo (interview du Président du CSDM relative aux négociations avec les djihadistes Maliens du Centre pour que la paix) a été manipulée par un prétendu Comite de Défense des Militaires (CDM). D’ailleurs, le sport favori du CDM est l’attaque en règle contre Tabital Pulaaku et ses membres. Le Bureau Exécutif est surpris que cette vidéo postée par des individus mal intentionnés qui ont travesti les propos du Président HAÏDARA.

En effet, pour M. Haïdara, il n’y a pas plus grand de sacrifice que d’aider sa patrie le Mali à retrouver la PAIX.

Dans leur vaine tentative de ternir l’image du Président Haïdara et de le traiter de terroriste, des individus sans foi l’ont toujours vilipendé sur les réseaux sociaux par rapport à ses prises de position.

Le CSDM tient à préciser que la vidéo (manipulée à partir de la 51e seconde) qui circule sur les différentes plateformes est une partie de l’interview demandée par les journalistes après l’invitation du Président Haïdara par le Haut Représentant du Président de la République pour les Régions du Centre, le Pr. Dioncounda Traoré, le 1er février 2020, janvier, au CICB, à Bamako.

Au cours de cette rencontre, le Président Dioncounda Traoré a échangé avec les Forces Vives de la Nation et les représentations diplomatiques sur ses missions, les démarches entreprises et les conclusions inhérentes à la crise au Centre du Mali.

En fait, il s’agissait de faire le point sur le conflit intercommunautaire (Peulhs/Dogons) et de la lutte contre le djihadisme.

Pendant la déclaration de M. Haïdara, il y avait à ses côtés son Premier Vice-président feu Ahmadou Draméra, décédé en avril 2020.

Des esprits malsains demandent la radiation du Président du CSDM de l’Association Tabital Pulaaku et sa dissolution à cause de cette vidéo.

Cette demande farfelue est injustifiée et irrecevable car M. Haïdara a été invité au nom du CSDM et de non de Tabital Pulaaku.

Pour rappel, le Président IBK avait, suite au Dialogue National Inclusif (DNI), donné mandat au Pr Dioncounda Traoré pour négocier avec les djihadistes maliens Iyad Ag Ghali et Amadou Kouffa

Donc, le CSDM regrette que cette vidéo ait été déplacée de son contexte pour faire place à une compagne d’intoxication et de dénigrement contre HAÏDARA qui est quotidiennement dévoué à la cause des Maliens établis à l’extérieur et ceux de l’intérieur.

De tout le temps, M. HAÏDARA œuvre pour que son pays retrouve la sécurité, la paix et la cohésion sociale entre les filles et fils du Mali.

Enfin, le CSDM se réserve le droit d’ester en justice contre les auteurs connus de cette campagne abjecte.

Fait à Bamako, le 08 décembre 2022

Le Bureau Exécutif National du Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne (CSDM)

Source : LALETTRE DU PEUPLE

Commentaires via Facebook :