L’état Major Général des armées informe l’opinion nationale que les forces armées maliennes FAMA ont mené avec succès des frappes aériennes contre des groupes terroristes respectivement dans le secteur de Yirma les 27 et 28 avril 2022 , Niasso Sébé et Sossobè Togoro le 29 avril 2022 .

Ces actions matérialisent d’avantage la montée en puissance continue des FAMA ainsi que l’efficacité de la coordination entre les services de renseignement, les structures de planification et les forces d’intervention.Le processus patient et professionnel de collecte d’analyse et de recoupement des services de renseignement a permis un ciblage extrêmement précis et des frappes très pointues comme suitSecteur de Yirma.

Dans la nuit du 27 au 28 avril 2022 , les frappes ont ciblé dans le secteur de Yirma localité située à 23km au Sud-ouest de Mondoro, un regroupement et une rencontre de coordination et de planification d’attaques par des terroristes de la katiba Serma et Ansaroul Al Islam. La cible détruite était la base du terroriste Ousmane Hima allias Abou Adama, petit frère du terroriste recherchés avec le bilan suit :12 terroristes neutralisés 07 blessés évacués dans une forêt aux alentours du village d’issey pour y recevoir des soins, 03 véhicules calcinés dont un pick-up équipé de 12.7mm.

Plusieurs motos dont un tricycle brûlée Secteur de Niasso Sébé Sossobè Togoro.

Le 29 avril 2022 , les frappes ont ciblé un important dépôt logistique opportionel des terroristes situé entre les localités de Niasso Sébé et Sossobè Togoro. Cette cache des terroristes a été détruite grâce à la précision des renseignements et au choix des points visés ayant occasionné de grandes et multiples explosions en différents points du dépôt.

Les puissants incendies observés après les frappes confirment la destruction du site contenant divers matériels de guerre y compris des explosifs, des drones, des armes et des munitions.

Ce dépôt avait également été identifié et localisé suite à une longue série de renseignements techniques ainsi que de patientes opérations de surveillances et d’observations aériennes. D’incessantes mouvements de véhicules et de tricycles chargés de divers matériels à partir des localités de Doungars Toguérecoumbe Walo et Sossobè à destination du dépôt localisé entre Tina et kaba ont fait l’objet d’un suivi minutieux et permanent.

Les matériels observés ont sans équivoque été identifiés comme des matériels de guerre destinés à être utilisé contre les communautés ainsi que les FAMa engagés dans la protection de paisibles citoyens maliens. Ces frappes ont contribué à anéantir les espoirs et plans funestes des terroristes et leurs soutiens.

Par ailleurs, le 29 avril 2022 la précision des renseignements a permis de suivre et interpeller un terroriste parlant la langue zerma (une langue d’un pays voisin) et tentant de s’infiltrant dans dans la base aérienne 103 de Gao.

Le succès et l’efficacité de ces actions affaiblissement les groupes terroristes les privent de moyens de pression contre les braves populations maliennes et renforcent les FAMa dans l’exécution de leurs missions régaliennes de défense de l’intégrité du territoire de protection des personnes et leurs biens

Le suivi de la réaction des groupes terroristes et l’exploitation des renseignements ultérieurs permettront de poursuivre les opérations de recherche de destruction des sanctuaires terroristes jusqu’à la stabilisation du pays.

Les importants efforts consentis par les FAMAS pour le recouvrement des renseignements et la précision des frappes, parfois au risque de laisser échapper certaines opportunités, témoignent de l’engagement de l’état major général des armées et des FAMA pour le respect du droit international humanitaire et des droits de l’homme qui restent une priorité dans la conduite des opérations.

L’état Major Général des armées saisit cette opportunité pour invité les braves populations e, durement et longuement éprouvées par la barbarie des terroristes, a se démarquer de leur emprise et à continuer de soutenir les forces armées maliennes

Bamako, le 29 avril 2022

Le directeur de l’information et des relations publiques armées

Colonel Souleymane Dembélé

