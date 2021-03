Mali: deux soldats tués dans une embuscade atttribuée aux dihadistes (armée)

Deux soldats maliens ont été tués lundi dans une attaque attribuée aux jihadistes dans le nord-est, près des frontières du Burkina Faso et du Niger, a indiqué l’armée dans la nuit.

La relève du poste de Tessit, au sud-ouest d’Ansongo, est tombée dans une embuscade, a dit l’armée sur les réseaux sociaux.”Après de violents combats, le bilan fait état de 2 morts et 8 blessés” dans les rangs de l’armée, a-t-elle dit.

Depuis 2012 et le déclenchement de rébellions indépendantiste puis jihadiste dans le Nord, le Mali est plongé dans une tourmente multiforme qui a fait des milliers de morts, civils et combattants, et des centaines de milliers de déplacés, malgré le soutien de la communauté internationale et l’intervention de forces de l’ONU, africaines et françaises.

La crise s’est propagée au Burkina Faso et au Niger.La zone dite des trois frontières a fait l’objet après janvier 2020 d’un important effort militaire de la force française Barkhane et de ses partenaires sahéliens, spécialement dirigé contre l’organisation Etat islamique au grand Sahara.

La France revendique d’avoir considérablement affaibli l’EIGS, tout en frappant aussi durement Al-Qaïda et ses affiliés, également actifs au Sahel.

