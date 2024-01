Mali : Les FAMa déjouent plusieurs attaques terroristes à Gossi, Kimparana et Léré

Dans leurs missions de surveillance et de sécurisation du territoire national, le jeudi 25 et le vendredi 26 janvier, les Forces armées maliennes (FAMa) ont déjoué et repoussé plusieurs attaques ayant ciblé les localités de Gossi, dans la Région de Gao, de Kimparana dans la Région de San et celle de Tringa, Oure-Seno, Oure-Danu et Atara situées à l’Est de Léré (Cercle de Niafunké) dans la Région de Tombouctou.

L’annonce a été faite ce vendredi par l’état-major général des Armées dans un communiqué. «Le jeudi 25 janvier 2024, une attaque terroriste visant le checkpoint de sortie Hombori de la localité de Gossi a été repoussée avec vigueur», précise la source militaire. Selon l’état-major général, ce vendredi 26 janvier, une autre attaque terroriste a été déjouée et repoussée à Kimparana.

Ainsi, toujours au cours de la période de référence, une embuscade a été déjouée lors d’une offensive de reconnaissance des FAMa dans le secteur de Tringa, Oure-Seno, Oure-Danu et Atara situés à l’Est de Léré, souligne le communiqué. .

Après les ratissages, le bilan de ces opérations fait état d’une importante quantité de moyens de communication récupérés, ainsi que plusieurs munitions et divers matériels.

L’État-major général des Armées réaffirme l’engagement des FAMa à mener leur mission régalienne de territoire national et de protection des personnes et des biens.

Aboubacar TRAORE

Commentaires via Facebook :