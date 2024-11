Les images de ces présumés terroristes ont été diffusées par la chaine nationale ORTM dans le journal du 20 heures. Dans le communiqué lu et relayé sur la page Meta de l’armée, l’Etat-major général de l’armée informe qu’ils sont six membres impliqués dans le réseau terroriste perpétré le 17 septembre 2024 à Bamako contre l’école de gendarmerie et l’aéroport militaire.

L’armée se réjouit de cette belle moisson qui, selon le communiqué, a été réalisé grâce à une opération menée avec succès par la coordination exemplaire des unités spécialisées et la coopération étroite des populations. « Les individus arrêtés sont soupçonnés d’avoir facilité l’arrivée et l’installation des commandos terroristes qui ont mené les attaques, d’avoir mené des missions de surveillance des sites à attaquer et d’avoir apporté un soutien logistique aux groupes armés terroristes », a affirmé l’armée. En louant la collaboration des populations dont la contribution a été très précieuse dans la réussite de cette opération, l’État-Major Général des Armées insiste en attirant encore l’attention de la population à une vigilance accrue.

Selon elle, « des individus mal intentionnés travaillant avec les groupes terroristes peuvent se dissimuler dans la population ». Sur les images diffusées par l’ORTM et largement partagées sur les réseaux sociaux, l’on voit les visages tristes et pleins de barbes de cinq adultes avec les tâches noirs sur le front. En tout cas, les forces armées maliennes se réjouissent de ces arrestations qui signifient, pour elle, une avancée majeure dans notre lutte continue contre le terrorisme. Elles disent rester déterminer à poursuivre leurs efforts pour assurer la sécurité dans tout le pays. « Les FAMa réaffirment leur engagement à lutter sans relâche contre toutes les formes de terrorisme et à travailler à la construction d’un environnement sûr et sécurisé », a conclu le communiqué de l’armée.

Le 17 septembre 2024, les bamakois ont été réveillés à l’aube par les bruits des détonations des armes. Pour cause, des combattants armés ont attaqué simultanément deux sites symboliques pour la sécurité de Bamako: l’école nationale de gendarmerie, située dans le quartier de Faladié, et l’aéroport international Modibo Keïta à Bamako-Sénou, au sud de la ville..

Selon la Direction de l’information et des relations publiques de l’armée (DIRPÄ), l’attaque a été soldée par la neutralisation de 27 terroristes et l’interpellation de 60 autres présumés terroristes. « La riposte vigoureuse des FAMa ont permis de neutraliser 14 terroristes à l’école des gendarmes et 13 autres dans le côté nord de l’aéroport », avait affirmé, le Col Souleymane Dembélé, en octobre 2024 devant la presse, en déplorant la mort de quelques élèves gendarmes et des dégâts matériels.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

