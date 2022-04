L’armée a procédé du 23 au 31 mars 2022 au démantèlement d’une base terroriste située dans une forêt du village de Moura, à une dizaine de kilomètres de Kouakrou, cercle de Djenné, région de Mopti. Plusieurs éléments terroristes ont été tués au cours de cette opération, selon plusieurs sources locales et des sources officielles.

Tout ce qu’on peut dire, c’est que la peur a changé de camp. Le temps où les ennemis du pays régnaient en maître absolue avec des carnages sans cesse contre nos forces de l’ordre et de sécurité ainsi les innocentes populations civiles est révolu.

Comme dans d’autres zones infectées par des groupes armés terroristes, l’armée s’est fait seigneur de guerre face à des éléments terroristes à Moura, à une dizaine de kilomètres de Kouakrou (cercle de Djenné).

La zone est réputée très dangereuse à cause de la forte influence des groupes armés terroristes.

Mais l’armée vient de mettre fin à leur règne en détruisant une base importante des terroristes.

Selon le communiqué de la Direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA), cette opération anti-terroriste de grande envergure qui a eu lieu du 23 au 31 mars 2022 a permis de neutraliser 203 combattants terroristes, avec l’interpellation de 51 personnes et 200 motos brulées et saisies. A cela s’ajoute la saisie d’importantes quantités d’armes et de munitions grâce à une opération mixte (aéroterrestre).

Selon des sources contactées sur place, ces combattants issus de plusieurs katibats venaient de se rencontrer pour partager leurs butins de guerre, dont des bétails volés aux populations. Une rencontre tournée au vinaigre pour eux avec cette opération aéroterrestre des FAMa, dont des forces spéciales.

En plus de cette vaste opération, les FAMa ont également procédé au nettoyage systématique de toute la zone.

« Après les premières auditions effectuées par la gendarmerie, des personnes interpellées ont été transférées au pôle judiciaire spécialisé, chargé de l’instruction des affaires de terrorisme. Des opérations de fouilles et de sécurisation se poursuivent dans le secteur. Également, une mission d’actions civilo-militaire se rendra dans la localité de Moura les jours à venir », précise la DIRPA dans un communiqué en date du 1er avril 2022.

Les images de cette bataille sanglante qui a mal tournée pour les terroristes continuent de circuler sur les réseaux sociaux. On voit effectivement des pick-up remplis de corps d’éléments terroristes abattus avec des commentaires d’éloges en faveur des Forces de l’ordre et de sécurité. Sur les images, on peut également voir les bases des terroristes détruites par l’armée avec des ustensiles de cuisine, des vivres, des armes, des munitions, des habits, etc.

Soye et Toumaye, deux villages toujours occupés par les GAT

« Selon des informations reçues auprès d’un habitant de Mallébougou, il reste encore deux villages à libérer dans la zone. Il s’agit de Soye et Toumaye. J’invite l’armée à procéder urgemment à la libération de ce village avant l’hivernage sinon le risque est là pour la perturbation des travaux champêtres de cette année », a alerté notre source.

M. Dolo

Moura, cercle de Djenné :

Carnage dans les rangs des terroristes

Dans un communiqué publié le vendredi 1er avril 2022, l’Etat-major Général des Armées informe l’opinion nationale et internationale que du 23 au 31 mars 2022, une opération d’opportunité aéroterrestre de grande envergure a été menée dans la zone de Moura, à 17 kilomètres au Nord-est de Kouakourou, dans le cercle de Djenné. Au cours de cette opération, plusieurs combattants des groupes armés ont été neutralisés et plusieurs matériels ont également été saisies et brûlées.

Selon ledit communiqué, cette opération fait suite à des renseignements bien précis qui ont permis de localiser la tenue d’une rencontre entre différents Katibats à Moura, considéré comme fief des terroristes depuis quelques années.

Une combinaison d’actions aéroterrestres, affirme ce communiqué, en l’occurrence les forces au sol et les troupes aéroportées, notamment les forces spéciales, a permis un bilan très lourds chez les terroristes. Il s’agit de 203 combattants des GAT (Groupes Armés Terroristes) avec l’interpellation de 51 personnes. Et à cela s’ajoute un bilan matériel de 200 motos saisies et brûlées et d’importantes quantités d’armes et munitions récupérées.

Ensuite, d’après ce document, les FAMa ont procédé au nettoyage systématique de toute la zone. « Après les premières auditions effectuées par la gendarmerie, des personnes interpellées, elles ont été transférées au pôle judiciaire spécialisé, chargé de l’instruction des affaires de terrorisme », souligne ce communiqué. Avant de nous faire savoir que des opérations de fouilles et de sécurisation se poursuivent dans le secteur. Egalement, une mission d’actions civilo-militaire se rendra dans la localité de Moura dans les jours à venir.

« L’Etat-major Général des Armées tient à féliciter les FAMa pour leur disponibilité et leur engagement pour la défense du territoire national, la protection des personnes et de leurs biens et de la lutte contre le terrorisme », a déclaré ledit communiqué. Egalement, dans ce communiqué, il a profité de cette occasion pour rappeler que le respect des Droit de l’Homme (DH), de même que le Droit International Humanitaire (DIH), reste une priorité dans la conduite des opérations. Et ceci s’explique par d’énormes efforts de sensibilisation et de formation sur les différents modules, de même que l’ouverture d’enquêtes à chaque fois que des allégations sont portées contre les FAMa.

Pour terminer, il a invité les populations à la retenue contre les spéculations diffamatoires à l’encontre des FAMa et au respect de la mémoire des éléments des forces de défense et de sécurité de même que toutes les victimes civiles du terrorisme.

Fily SISSOKO

