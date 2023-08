La rétrocession des emprises de Ber, à 70 kilomètres à l’est de Tombouctou, a donné lieu aux échauffourées entre les Forces armées maliennes (FAMa) et les Groupes armés terroristes ce vendredi 11 août 2023. Les séparatistes du Septentrion n’ont pas compris l’entrée des FAMa à Ber, une localité qu’ils considèrent comme leur zone garantie par l’Accord du 23 mai 2014 signé par les deux parties à Nouakchott en Mauritanie. L’armée malienne amorce ainsi la reconquête du nord.

La rétrocession des emprises de la ville de Ber dans la région de Tombouctou a ouvert les brèches entre l’armée républicaine du Mali et les Groupes armés terroristes (GAT). L’on se rappelle, le gouvernement du Mali n’a plus donné le feu vert pour le renouvellement du mandat de la Mission des Nations-Unies pour la stabilisation du Mali (Minusma). De ce fait, le retrait de cette force onusienne présente au Mali il y a plus de dix ans est en cours.

La localité de Ber ayant été libérée par la Minusma, les FAMa ont foulé le sol dans la dynamique d’un remplacement de la Minusma, le Mali étant un et indivisible. L’initiative des FAMa d’occuper les emprises laissées par la Minusma n’est pas la tasse de thé des GAT. Cet état de fait explique leur cramponnement sur les dispositions de l’Accord du 23 mai 2014 négocié à Nouakchott entre les deux parties par l’intermédiaire de l’ancien président, Mohamed Ould Abdel Aziz.

La volonté des FAMa de s’installer à Ber a été donc considérée par la Coordination des mouvements de l’Azawad comme une violation de l’Accord de cessez-le-feu qui stipule au moment de la signature que « chaque partie reste dans ses positions ». Les Groupes armés terroristes n’ont pas manqué de réagir par des tirs avant de tenter une incursion sur les lieux.

Une note dont nous nous sommes procuré une copie informe que ce samedi 12 août 2023, le bilan des affrontements a connu une évolution avec 6 morts et 4 blessés parmi les FAMa et les GAT dans leur débandade ont abandonné 24 corps sans vie sur le champ, 12 AK-47 et 12 motos. C’est dire que les Forces armées maliennes tiennent à l’intégrité du territoire malien et à la sécurité des personnes et de leurs biens comme à la prunelle de leurs yeux. Pour cela, elles ne ménageront aucun effort pour le bien-être des populations de Ber.

Les séparatistes de Kidal n’entendent pas s’arrêter en chemin. Dans le communiqué n°7 de 2023 en date du 12 août, sous le sceau de son porte-parole, Almou Ag Mohamed, la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) dit avoir alerté sur une série de manœuvres opérées contre ses positions par les Forces armées maliennes accompagnées de la milice Wagner. « Les FAMa tiennent coûte que coûte à occuper les emprises de la Minusma y compris celles situées dans les zones sous contrôle de la CMA, et en violation de tous les arrangements sécuritaires garantis jusqu’ici par la mission onusienne et la Communauté internationale », lit-on dans le communiqué.

Selon les termes du communiqué, la CMA, tout en désignant clairement le gouvernement de transition comme seul responsable des conséquences graves qu’engendrera forcément sa décision de rompre le cessez-le-feu, appelle la population au calme et à éviter les secteurs d’affrontements. En clair, la CMA rassure qu’elle poursuivra pleinement la défense de ses positions consacrées par le cessez-le-feu du 23 mai 2014 et par les arrangements sécuritaires. En outre, elle appelle à la mobilisation générale de ses forces.

Les Mouvements de l’inclusivité solidaires aux FAMa, châtient la CMA

Dans le communiqué n°4/MI 2023, les Mouvements de l’incusivité regrette une interprétation tendancieuse, conflictuelle et provocatrice de la CMA du processus officiel, coordonné, soutenu et légal de retrait de la Minusma du Mali. Selon les Mouvements de l’inclusivité, les FAMa sont dans leur droit d’occuper systématiquement les emprises libérées par la Minusma pour poursuivre et renforcer la lutte contre le terrorisme et la sécurisation du pays.

En s’opposant complètement aux Groupes armés terroristes, les Mouvements de l’inclusivité pensent que cette occupation par les FAMa des anciennes emprises de la Minusma ne peut être assimilée à une violation d’un quelconque cessez-le-feu, ni justifier un comportement de quelque nature belliqueuse d’autant plus que l’occupation des emprises par les FAMa ne constitue aucune menace pour les mouvements signataires de bonne foi.

Pour rappel, les FAMa dictent la loi à Ber malgré l’opposition de la CMA. Les Mouvements de l’inclusivité se sont montrés solidaires de FAMa tout en châtiant la CMA. Alors la reconquête du Septentrion par l’armée malienne aura bel et bien lieu surtout lorsque l’on sait que le président de la transition, Assimi Goita, fait de la dotation de la grande muette son cheval de bataille. Avec cette victoire des FAMa sur les séparatistes de Kidal à Ber, l’on peut dire, sans risque de se tromper, que la montée de l’armée malienne en puissance n’est pas une illusion. Les Maliens tiennent à leur armée pour garantir l’intégrité territoriale et la sécurisation des personnes et de leurs biens.

Bazoumana KANE

Commentaires via Facebook :