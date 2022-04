La matinée d’hier aura été des plus agitées pour les casernes maliennes du Centre, dont trois ont essuyé de bonne heure des attaques terroristes simultanées et identiques. Il s’agit notamment des camps de Sevaré, Niono et Bapho où le modus operandi a consisté à viser les cibles respectives par des charges explosives. L’épisode le plus meurtrier s’est ainsi produit à Sevaré où l’explosion d’une voiture piégée a occasionné 6 morts, de nombreux blessés parmi éléments des FAMa et détruit la quasi totalité des engins dans son rayon. La destruction du matériel militaire a été également le seul exploit des assaillants à Niono où on compte plus d’engins endommagés ou calcinés que de victimes humaines, exception faite des blessés. Le communiqué de l’état-major général des armées y afférent fait état également cas de dégâts similaires au camp de Bapho avec un hélicoptère légèrement endommagé. Le même communiqué mentionne une dizaine de terroristes neutralisés à Sevaré dont le kamikaze, sans aucune allusion aux pertes essuyées par l’ennemi à Niono et Bapho. L’état-major assure par ailleurs du déploiement d’une importante opération de ratissage que corrobore un autre communiqué de la Minusma selon lequel cette mission onusienne a actionné à Sevaré ses forces de riposte à la demande de l’armée malienne.

À la différence des traditionnelles attaques aux engins explosifs improvisés, les opérations terroristes simultanées d’hier matin ont été aussitôt revendiquées par la Katiba du Madina d’Amadou Kouffa, qui se félicite de son exploit tout en annonçant d’autres actions terroristes à venir y compris à Bamako. Une menace accueille avec le plus grand sérieux par les autorités maliennes auxquelles elle a inspiré des mesures sécuritaires drastiques depuis en vigueur depuis hier. Lesdites mesures auraient dû être anticipée depuis l’épisode de Mourah, en prévention de la réaction des islamistes aux pertes que ont infligées les FAMa dans cette localité. Au lieu de quoi, toutes ces casernes militaires sont demeurées avec leurs porosités sécuritaires habituelles.

Quoi qu’il en soit, les épisodes d’hier prouve à suffisance que la montée en puissance de l’armée – ressassée au point de faire l’unanimité dans l’opinion – inflige des pertes aux groupes terroristes sans réussir à les désorganiser.

A KEÏTA

