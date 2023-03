Lancement de la mission d’élaboration du recueil 2023 du CESC : Yacouba KATILE dans la cité du BANICO

Le Président du Conseil Economique, Social et Culturel, Monsieur Yacouba KATILE, a procédé ce mardi 07 mars, dans la région administrative de Dioila, au lancement officiel de l’édition 2023 de la mission d’élaboration du recueil annuel des attentes, des besoins et des problèmes de la société civile . Ladite cérémonie a enregistré la présence de Monsieur Abdalla Faskoye , le Gouverneur de la Région , le Maire de la commune urbaine, M Yacouba MARICO , les préfets et sous-préfets , les organisations de la société civile ainsi les responsables des différents services techniques de l’Etat établis à Dioila.

Conformément aux dispositions de l’article 107 de la constitution, le Conseil Économique, Social et Culturel collecte et rédige avec les entités qui le composent, à l’attention du président de la République, du Gouvernement et de l’Assemblée nationale, le recueil annuel des attentes, des besoins et des problèmes de la société civile, avec des propositions et des orientations. Dans le cadre de l’exécution de cette mission constitutionnelle, des délégations du CESC sillonneront du 06 au 20 mars 2023, les régions administratives de : Kayes, Nioro, Kita, Koulikoro, Dioila, Sikasso, Bougouni, Ségou, Koutiala, San, Tombouctou, Taoudéni, Gao, Kidal et Ménaka, afin de recenser les attentes, les besoins et les problèmes des populations desdites régions. C’est la capitale du Banico , la commune urbaine de Dioila qui a été retenue pour abriter le mardi 07 mars , la cérémonie consacrant le lancement officiel de l’édition 2023. Dans son mot de bienvenue, le Maire de la commune urbaine, M. Yacouba MARICO a tenu à exprimer toute sa gratitude au Président du CESC, pour le choix porté sur la région Dioila. « Le recueil est par excellence un outil efficace qui inspire l’élaboration des politiques publiques en faisant de notre institution une véritable courroie de transmission entre les plus hautes autorités et les populations à la base », a expliqué le Président du CESC, M.Yacouba KATILE . Cependant, poursuit-il :« après plus de deux décennies de pratique, nous avons constaté quelques contraintes non négligeables dans le processus d’élaboration et de transmission du recueil, nomment l’épineuse question de suivi ». Face à cette situation, le patron de la 8e Institution a indiqué que dans les perspectives du processus de refondation, des réformes sont d’ailleurs en cours, afin d’inverser la tendance. Ce, avec l’introduction des missions de suivi de la mise en œuvre des avis émis et autres recommandations formulées à l’endroit des pouvoirs publics. M. KATILE n’a pas manqué d’inviter les organisations de la société civile pour une large participation.

Il faut noter que la deuxième phase concerne quelques pays où réside une forte concentration de nos compatriotes. Le lancement officiel des missions dans les régions a été institué par la 6e mandature dans l’optique de rapprocher davantage l’institution aux populations. C’est la région de Bougouni qui a abrité la 1e édition en 2022.

Baba Bourahima CISSE CC-COM-CESC

