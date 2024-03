Super baromètre spécial 8 mars : Mme Sanogo Aminata Mallé reçoit sa distinction !

Le jeudi 7 mars 2024, la salle de Conférence des Services du Médiateur de la République a abrité la cérémonie de remise de la distinction “Super Baromètre” à Madame Sanogo Aminata Mallé, Médiateur de la République.

¨Pour rappel, le Baromètre est un instrument de veille citoyenne mis en place par l’Organisation des Jeunes Patrons (OJEP) en avril 2019. Il a pour but de Magnifier les actions pertinentes des acteurs de développement et principalement ceux des membres du gouvernement.

Dans le cadre de la poursuite de ses activités, l’équipe du Baromètre a organisé en marge de la célébration de la Journée Internationale des Femmes, le “Spécial 8 Mars” pour distinguer les femmes qui ont marqué de leur empreinte la vie de la nation, devenant des sources d’inspiration pour la nouvelle génération.

Cheick Oumar Soumano, Coordonnateur du Baromètre, dans son intervention est revenu sur les objectifs visés ainsi que les critères de sélection des récipiendaires.

Après sa distinction en 2023, le parcours professionnel exemplaire de Madame Sanogo Aminata Mallé est une fois de plus récompensé à travers le prix “Super Baromètre”.

Pour rappel, Madame Sanogo est titulaire d’une Maitrise en Droit Privé Option Judiciaire obtenue en 1980 à l’Université de Dakar actuelle Université Cheick Anta Diop avec la Mention Bien et les Félicitations du Jury et Diplômée du Centre National de Formation des Magistrats, actuel Institut National de Formation Judiciaire Maître Demba Diallo.

Elle a été nommée Médiateur de la République du Mali le 13 octobre 2020, après un riche parcours professionnel allant du judiciaire à la médiation institutionnelle en passant par la haute administration et la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). En témoignent les postes clés occupés, entre autres, Présidente du Tribunal de Commerce de Bamako, Présidente du Tribunal de Grande Instance de la Commune III du District de Bamako, Présidente de la Cour de Justice de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Conseiller Technique, Chef de la Cellule Gouvernance au Cabinet du Premier ministre, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, Secrétaire Général du Gouvernement avec rang de ministre, Membre du Panel des Hautes Personnalités des Assises Nationales de la Refondation et Rapporteur général Adjoint de la Commission de Rédaction de l’Avant-projet de la Nouvelle Constitution. Elle est Commandeur de l’Ordre National du Mali en 2019 et Commandeur de l’Ordre du Mérite de France depuis 2015.

Après avoir reçu son Prix, Madame le Médiateur de la République a adressé au Baromètre ses remerciements pour le choix porté sur sa modeste personne. Selon elle, cette considération et cette marque de reconnaissance par BAROMETRE lui donnent encore plus de courage pour le chemin qui reste à parcourir, aussi bien dans sa vie professionnelle que privée. La cérémonie a pris fin par un cocktail offert aux invités par les Services du Médiateur de la République.

K. THERA

