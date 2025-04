Algérie : voici les chiffres officiels du commerce extérieur en 2024

Les exportations de marchandises de l’Algérie ont reculé de 11,6 % en 2024 pour s’établir à 6.605,8 milliards de dinars contre 7 468,5 milliards de dinars en 2023, selon les chiffres du commerce extérieur de l’année passée dévoilés ce mercredi par l’Office national des statistiques (ONS).

Dans le même temps, les importations ont augmenté en valeur de 9,6 % pour atteindre 6.352,1 milliards de DA en 2024 contre 5 794 milliards de DA en 2023.

La baisse des exportations et la hausse des importations ont fortement impacté l’excédent commercial de l’Algérie qui a dégringolé de 84,8 % en 2024.

Forte baisse de l’excédent commercial de l’Algérie en 2024

« Ces évolutions des échanges de marchandises enregistrées durant l’année 2024 conduisent à un recul de l’excédent commercial qui passe de 1 674,5 milliards de DA en 2023 à 253,7 milliards de DA en 2024, soit une diminution de 84,8 % », souligne l’ONS.

Le taux de couverture des importations par les exportations est en « baisse, passant de 128,9 % en 2023 à 104 % en 2024. Parallèlement, les termes de l’échange se détériorent, passant de 100,4 % en 2023 à 95,9 % en 2024 », précise le même organisme. Les termes de l’échange désignent le ratio de l’indice des prix à l’exportation à celui à l’importation.

L’ONS indique que les prix à l’exportation des marchandises algériennes ont reculé de 7,4 % en 2024 par rapport à 2023. « Cette tendance est essentiellement due à la réduction des prix des hydrocarbures sur les marchés internationaux, en raison de la structure de nos exportations largement dominée par ces derniers », explique l’organisme public.

En 2024, les prix des hydrocarbures ont « baissé de 7,4 % » et ceux des produits hors hydrocarbures ont connu une « diminution de 6,7 % » par rapport à 2023.

Les exportations en baisse, voici les raisons

En volume, les exportations de l’Algérie ont chuté de 4,5 % en 2024 par rapport à 2023. « Les baisses tant des prix que des volumes ont conduit à une réduction globale de 11,6 % de la valeur des exportations en comparaison avec l’année 2023 », indique l’ONS.

Pour les importations, c’est le contraire qui s’est produit en 2024. En volume, elles ont progressé de 13,1 %, selon les chiffres de l’ONS. Les importations de sept catégories de produits ont enregistré des hausses en 2024.

La plus forte progression a été enregistrée par « Boissons et tabac » avec 76,8 %, suivie de « Articles manufacturés divers » avec 20,3 %, « Machines et Matériel de transport » avec 19,1 %, les « Produits alimentaires et animaux vivants » avec 16,7 %, les « Articles manufacturés » avec 14 %, les « Matières brutes non comestibles, sauf carburants » avec 2 % et les « Produits chimiques » avec 1,7 %, selon l’ONS.

Dans le même temps, deux catégories de produits ont connu des baisses : « Combustibles minéraux, lubrifiants et produits connexes » et les « Huiles et graisses », affichent des diminutions respectives de leur volume de 13,4 % et 1,2 %.

En 2024, les prix à l’exportation et les prix à l’importation de marchandises de l’Algérie ont baissé respectivement de 7,4 % et de 3,1 % par rapport à 2023, selon la même source.

Source: https://www.tsa-algerie.com/

