Le Burkina Faso n’a pas tardé à réagir à l’attaque terroriste dont a été victime la Russie dans la soirée du vendredi 22 mars. Dans un communiqué, le gouvernement burkinabè a premièrement condamné cet acte, le qualificatif de « lâche et barbare ».

« Le Gouvernement burkinabè a appris avec consternation l’attaque lâche et barbare perpétrée ce 22 mars 2024, dans une salle de spectacle à Moscou, en Russie.

Le Gouvernement condamne avec la plus grande fermeté cet acte ignoble et inhumain qui a coûté la vie à d’innocents citoyens et blessés de nombreux autres », a indiqué le communiqué.

Par la suite, le gouvernement du Burkina Faso a manifesté son soutien à la Russie. Ceci, tout en souhaitant que les auteurs de ce crime répondent de leurs actes.

« Le Gouvernement du Burkina Faso exprime sa compassion et ses sincères condoléances aux familles des victimes, au Gouvernement et à l’ensemble du peuple russe. Il formule le vœu que les auteurs de ces odieux ass@ssinats répondent de leurs actes.

Le Gouvernement et le peuple burkinabè sont solidaires du Gouvernement et du peuple ami de la Fédération de Russie. Ils restent engagés à bâtir avec eux et tous les peuples épris de paix et de liberté, un monde débarrassé de la terreur et de la violence aveugle », conclut le communiqué.

Faut-il le rappeler, dans la soirée du vendredi 22 mars, des individus armés ont fait irruption dans la salle Crocus City Hall et ont ouvert le feu, tuant ainsi plusieurs personnes .

Pour l’heure, le bilan fait état de 60 morts et plus d’une centaine de blessés. Toujours selon les informations, les individus seraient à un nombre compris entre 2 et 5.

Après avoir tiré sur des innocents, ils ont ensuite déclenché un incendie avant de s’évaporer dans la nature. Suite à l’attaque, les sapeurs-pompiers se sont dépêchés sur les lieux pour maîtriser l’incendie.

Par la suite, l’ État islamique a réagi à cette attaque terroriste. À travers leurs canaux de propagande, les assaillants se réjouissent du fait que leurs soldats réussissent à quitter les lieux sans difficultés.

Selon les informations, après avoir instauré l’état d’urgence, le gouvernement russe a ensuite lancé le plan « Zarya », en ordonnant à tous les militaires (même ceux qui sont en vacances) d’être à leur poste d’arme.

Outre cette réaction, le président Vladimir Poutine n’a fait aucune sortie officielle concernant cette attaque terroriste contre la Russie. Nous et reviendrons.

Source: https://yop.l-frii.com/

