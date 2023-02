Ballon abattu: La Chine veut riposter aux sanctions américaines

PÉKIN (Reuters) – La Chine a annoncé qu’elle prendrait des contre-mesures à l’encontre des entreprises américaines qui portent atteinte à la souveraineté de Pékin, a déclaré mercredi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, lors d’une conférence de presse.

Les États-Unis ont abattu au début du mois un ballon chinois qui survolait leur territoire et que Washington suspectait d’être un ballon espion, et a placé sur liste noire six entreprises chinoises.

“Les États-Unis ont abusé de la force, ont réagi de manière excessive, ont aggravé la situation et utilisé cela comme prétexte pour sanctionner illégalement des entreprises et des institutions chinoises”, a déclaré Wang Wenbin.

“La Chine s’y oppose fermement et prendra des contre-mesures contre les entités américaines concernées qui portent atteinte à la souveraineté et à la sécurité de la Chine, conformément à la loi”, a-t-il ajouté.

Wang Wenbin a ajouté que la Chine protégerait avec fermeté sa souveraineté nationale, ses droits et intérêts légitimes.

La Maison Blanche a par ailleurs déclaré qu’elle envisagerait des efforts plus larges pour “exposer et traiter” les activités de surveillance plus vastes de la Chine qui menacent la sécurité nationale des États-Unis et leurs alliés.

(Reportage Liz Lee, rédigé par Bernard Orr ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)