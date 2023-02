Bourses Fulbright pour les Etats-Unis : Les candidatures déjà ouvertes

Le Lundi, 31 janvier 2023, s’est tenu un meeting dans la bibliothèque du centre américain au sein de l’ambassade des Etats Unis au Mali. La rencontre a eu lieu entre les membres du centre américain et deux responsables du bureau de la diplomatie de l’ambassade des Etats-Unis au Mali, a savoir messieurs Aboubacar Cissé et Daniel. Les différents programmes de bourses Fulbright étaient au centre de cette réunion.

Tout d’abord, M. Cissé a expliqué que les bourses d’études fullbright furent créées en 1946 par le Sénateur américain M. J. William Fulbright pour renforcer les liens d’amitiés et de paix entre les Etats alliés et les Etats-Unis d’Amérique, au sortir de la seconde guerre mondiale.

Les bourses d’études Fulbright représentent le programme éducatif et culturel phare du gouvernement américain.

Les programmes Fulbright sont dirigés par le gouvernement américain, en partenariat avec 160 pays à travers le monde dont le Mali.

Le programme permet aux étudiants diplômés, aux jeunes professionnels et aux artistes étrangers, de mener des études et des recherches aux États-Unis. Environ 4 000 étudiants étrangers reçoivent des bourses Fulbright chaque année. Les candidatures au Fulbright seront acceptées dans la plupart des domaines d’études au niveau Master et Doctorat, y compris les sciences exactes, les sciences humaines, les sciences sociales, la technologie et l’ingénierie.

Selon M. Cissé, il existe 3 différents programmes de bourses fullbright. D’abord, il y a « Fulbright Foreign Student Program », dont la durée est de 2 ans, ouvert aux titulaires d’un diplôme de Maîtrise ou équivalent et sanctionné par un Master. Il faut un très bon niveau en anglais pour y postuler, mais des formations en anglais seraient disponibles pour certains candidats défavorisés. Ensuite, nous avons « Fulbright pour la recherche » dont la durée est de 4 à 9 mois, ouvert aux détenteurs de PhD ou doctorat, avec un bon niveau d’anglais. Enfin, il y a ‘’Hubert H. Humphrey Fellowship’’ dont la durée est de 10 mois, ouvert aux professionnels des secteurs publics et privés ayant au moins 5 ans d’expérience professionnelle et sanctionné par un certificat, avec un très bon niveau d’anglais.

Selon M. , les critères d’éligibilité sont les suivants : être citoyen du Mali, l’un des pays éligibles et être en mesure d’assister à des entretiens en personne à l’ambassade respective de son pays de résidence, si on est présélectionné ; avoir l’équivalent d’un bachelor américain (quatre années d’études post-secondaires).

D’autres éventuelles conditions supplémentaires peuvent être exigées selon le pays de citoyenneté du candidat.

Par ailleurs, les documents nécessaires pour postuler aux bouses Fulbright Foreign Student programs sont les suivants : un relevé de notes du TOEFL, GRE ou GMAT ; une copie certifiée conforme de chaque relevé de notes et diplôme post-secondaire à partir du baccalauréat ; un CV à jour en anglais ; une copie du passeport ; au minimum 3 lettres de recommandation.

Le dépôt des candidatures au Mali pour la bourse de Fulbright se fait en ligne et la date limite est fixée au 28 février 2023.

Adam Daou

