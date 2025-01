Les perruques de style colonial ne sont plus autorisées au Burkina Faso. Le port de ces objets par les juges a été interdit par le président burkinabè Ibrahim Traoré. Il s’agit d’une étape symbolique qui témoigne d’une renaissance culturelle plus vaste qui balaie le continent.

Le chef d’État du Burkina Faso Ibrahim Traoré a interdit aux juges le port de perruques de style colonial britannique et français, marquant ainsi une étape importante dans la décolonisation du système judiciaire du pays, rapportent des médias locaux et panafricains. Selon les autorités burkinabés, l’interdiction vise notamment à affirmer la souveraineté du Burkina Faso, tout en réaffirmant l’indépendance et la dignité de la justice dans le pays.

La mesure, relève Africa Radio, s’inscrit dans une volonté plus large de rupture avec les symboles du passé colonial et marque un tournant dans les réformes administratives du pays. En annonçant cette décision, le président Traoré a souligné l’importance de rompre avec les traditions coloniales et d’adopter des pratiques qui reflètent l’héritage culturel du Burkina Faso, rapporte de son côté Africanews.

Le Burkina Faso, au même titre que ses deux voisins, le Mali et le Niger, continuent d’effacer l’héritage colonial de la France et optent pour des systèmes qui trouvent un écho auprès de leur population, en renommant par exemple les avenues, places et établissements publics qui portaient des noms français

Dans une perspective plus large, il s’agit d’une tendance croissante à travers l’Afrique, où de plus en plus de pays sont en train de revisiter l’héritage colonial, sur fond d’arrivée au pouvoir de dirigeants souverainistes dans tout le continent.

Costumes judiciaires en Faso Dan Fani

Les perruques de l’époque coloniale ont longtemps été des symboles d’influence étrangère dans les systèmes juridiques africains. Le Burkina Faso rejoint désormais d’autres pays du continent en abandonnant ces reliques au profit des traditions autochtones.

Le 28 avril 2023, le conseil des ministres adoptait un décret portant promotion du port du Faso Dan Fani, du Koko dunda et autres tissus traditionnels au Burkina Faso, par les magistrats, les greffiers et les fonctionnaires de la Justice. Une innovation qui s’accordait également avec la dynamique actuelle des autorités, qui prônent le consommer local.

Depuis son arrivée au pouvoir en septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré a fait de la souveraineté du pays le principe de sa gouvernance, remettant en cause la présence de l’ancienne puissance coloniale. Ainsi a-t-il notamment dénoncé un accord militaire de 1961 avec la France et obtenu le retrait des troupes françaises.

Le 16 septembre 2023, le Niger, le Burkina Faso, le Mali ont annoncé la création de l’Alliance des États du Sahel (AES), actée le 6 juillet 2024, pour contrer l’influence de la Cédéao, une organisation que ces trois pays jugent instrumentalisée par la France, ex-puissance coloniale.

Source: https://francais.rt.com/

Commentaires via Facebook :