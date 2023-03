Coopération entre états : L’administration Biden remet Cuba sur la liste des États soutenant le terrorisme

L’administration de Joe Biden a publié ce mardi le rapport américain sur le terrorisme et maintient la désignation de Cuba comme “État parrain du terrorisme”.

Le National Cuba Network a condamné cette fausse désignation sur son compte Twitter et a appelé à la fin du blocus américain de Cuba. “Le véritable objectif de la diffamation de Cuba en tant que “terroriste” est de justifier le blocus illégal de Cuba par les États-Unis. Avec la désignation de Cuba comme État parrain du terrorisme, les États-Unis augmentent l’impact déjà dévastateur des sanctions.

Ils ont rappelé que pendant sa campagne présidentielle, Biden a déclaré qu’il annulerait les sanctions plus sévères de Trump et reviendrait aux politiques de normalisation de l’administration Obama, mais il n’a pas tenu ses promesses.

“Reagan a mis Cuba sur la liste en 1982 en raison du soutien de la plus grande île antillaise aux mouvements de libération anticoloniaux dans le monde, et parce que le pays a donné asile à des prisonniers politiques fuyant les États-Unis”, ont-ils déclaré.

Obama a retiré Cuba de la liste et a commencé à normaliser les relations. Trump a ajouté 240 sanctions sévères supplémentaires contre Cuba et a redésigné Cuba comme un État parrain du terrorisme le 11 janvier 2021, quelques jours seulement après l’insurrection fasciste au Capitole.

“Biden poursuit la longue histoire de la terreur des États-Unis envers Cuba, qui comprend l’invasion de la baie des Cochons, le financement d’exilés cubains pour bombarder des avions et des hôtels cubains, et la tentative d’assassiner Fidel Castro 638 fois.”

Quelles sont les conséquences de l’inscription de Cuba sur la liste des États soutenant le terrorisme ?

Les conséquences concernent les restrictions aux exportations, la suppression de certains avantages commerciaux et de l’obtention de crédits auprès d’institutions financières internationales, ainsi que l’interdiction des exportations d’armes et la limitation de l’octroi d’aides économiques. En outre, le fait que nous figurions à nouveau sur cette liste permet aux entités américaines d’ouvrir des procédures judiciaires contre Cuba en vertu des lois antiterroristes américaines.

Dans le service extérieur de Cuba, plus de 30 banques ont fermé leurs opérations avec l’île et avec nos missions étrangères. Cela a affecté les missions médicales et les collègues cubains à l’étranger qui n’ont pas pu recevoir leurs salaires et transférer les revenus consulaires dans le pays. Un autre exemple, le plus douloureux, a trait à la santé. Lorsque vous privez un pays de ses revenus et réduisez son pouvoir d’achat, cela rend difficile l’acquisition des fournitures nécessaires à la fabrication de médicaments à Cuba. Aujourd’hui, ce n’est un secret pour personne qu’il y a un manque d’antibiotiques dans le pays, de médicaments à usage régulier, y compris les médicaments hospitaliers, et nous en sommes arrivés à cette situation, sans parler du programme de vaccination. Il y a une guerre contre les fournisseurs de Cuba en ce moment et tout cela est lié à l’inclusion de notre pays sur la liste et aux 243 mesures de Trump.

Cuba est un pays qui a été un interlocuteur sérieux et professionnel dans la lutte contre le trafic de drogue, le terrorisme, le blanchiment d’argent, dans la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants. Si vous le mettez sur cette liste, vous envoyez un mauvais signal. Les terroristes et les trafiquants de drogue seront ravis que vous jouiez avec ce genre de choses. En présentant Cuba comme un terroriste alors qu’elle ne l’est pas, on envoie un signal très peu sérieux aux personnes qui sont réellement impliquées dans la criminalité transnationale.

Selon les données du ministère cubain des affaires étrangères, les actes terroristes commis par le gouvernement américain ou perpétrés depuis les États-Unis ont causé 3 478 décès et 2 099 personnes handicapées à Cuba. Et derrière chaque chiffre, il y a des familles qui souffrent.

Source : CUBADEBATE (Avec des informations du Réseau national sur Cuba / Twitter).

