Le 09 mai 2022 à Abidjan en Côte d’Ivoire, neuf chefs d’État africains, de hauts responsables d’organisations panafricaines et internationales ont assisté à l’ouverture de la quinzième Conférence des parties (COP15) de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification. Pendant près de deux semaines, la capitale ivoirienne entend tenir le pari d’un évènement inédit. Ce pari est un défi personnel que s’est lancé Mariame Diaby, CEO d’Ayuf Holding.

L’organisation de la COP15 à Abidjan est un challenge pour le Gouvernement ivoirien. Près de 10.000 participants issus de 196 délégations venues des cinq continents du monde sont annoncés à Abidjan. Dès lors, de nombreuses dispositions ont été prises pour une organisation irréprochable. A la tête de l’une des meilleures sociétés d’évènementiel en Afrique, Mariame Diaby a été sollicitée pour apporter sa pierre et sa touche singulière à la réussite de l’évènement.

C’est ainsi que l’une des sociétés d’Ayuf Holding – Ayuf Architecture Éphémère, spécialisée dans la réalisation de cérémonie « clé en main » – s’est vue confier la mise en place du dispositif logistique de la COP15 (chapiteaux, mobiliers, système de climatisation, stands électricité, toilettes mobiles, dispositifs de propreté). Visites régulières de terrain, point d’avancement avec les équipes, séances de travail avec le Comité d’organisation, Mariame Diaby n’a eu de relâche pour le suivi des travaux.

Dans un message posté sur Facebook le 12 mai, trois jours après le démarrage de la COP15, la porte-parole du Gouvernement ivoirien a adressé ses félicitations à Mariame Diaby et son équipe pour leur efficacité. « Félicitations à Madame Diaby Mariame et son équipe pour avoir préparé la logistique afin de bien recevoir les délégations (de la COP15 – NDLR) », a-t-elle indiqué.

Qui est Mariame Diaby, cette femme qui influence le monde des affaires en Afrique ?

En Afrique de l’Ouest, Mariame Diaby est connue pour son leadership dans le milieu des affaires. Titulaire d’un master en marketing, elle est, depuis 2008, la Directrice générale de plusieurs entreprises, notamment Ayuf Immobilier (construction de cités immobilières, gestion de patrimoines immobiliers), Ayuf Architecture Éphémère (vente, location de matériels événementiels, event planner) et des chaînes de boutiques « Galerie des mèches » et « HT Beauty Supply ». D’Abidjan à Bamako, en passant par Monrovia, Mariame Diaby impressionne par son professionnalisme et son abnégation.

Rigoureuse et persévérante, Mariame Diaby a bâti sa réputation sur une forte conviction combinée à une volonté inébranlable de réussite. « Dans les affaires, le plus grand des combats, c’est la persévérance dans l’effort. Ne jamais baisser les bras ! Et se dire que je peux y arriver », a-t-elle déclaré dans une interview accordée au magazine KANU en mars 2022.

Très engagée pour l’émancipation de l’être Humain, sans distinction de sexe ni de race, Mariame Diaby estime que dans le monde des affaires, les femmes africaines doivent se battre deux fois plus que les hommes pour se faire une place au soleil. « On doit se battre contre vos concurrents mâles, mais aussi contre des préjugés qui ne font guère de cadeau. Je dirai en un mot, il faut se préparer un mental d’acier », a-t-elle déclaré à KANU.

Mère de 3 enfants et présidente de l’ONG « Lame Afrique, la main de l’espoir », Mariame Diaby s’investit dans la promotion du leadership féminin. Elle encadre et encourage des nombreux jeunes pour leur autonomisation. Ambassadrice FNAHPH pour la lutte contre le cancer du sein et du col de l’utérus, Mariame Diaby agit également pour le bien-être des populations défavorisées.

Son engagement pour la promotion du leadership entrepreneurial lui a valu plusieurs prix d’excellence notamment « Wecanda 2021 », prix spécial tisseurs de rêve de l’année ; « Les bâtisseurs de l’économie Africaine 2021 », prix spécial de l’entrepreneuriat ; « ASCOM 2021 », grand prix d’excellence ; « Rotary international Prix champion’s leader » ; « Prix spécial de soutien au secteur des énergies renouvelables » et du « Prix de la meilleure promotrice de l’entrepreneuriat féminin » reçu à Kigali.

