Dans un communiqué daté du 4 avril 2024, Moussa Touré, directeur de communication de l’ancien Premier ministre, a divulgué que Guillaume Soro a eu un échange téléphonique avec le Président Ouattara au cours du mois de mars.

Le président ivoirien, Alassane Ouattara, et l’opposant Guillaume Soro ont échangé par téléphone, fin mars. Un contact inédit après plus de cinq ans d’un froid glacial entre les deux hommes Cette communication intervenait à l’occasion du double carême chrétien et musulman. En effet, Guillaume Soro a exprimé ses salutations pour le début du processus de détente politique en Côte d’Ivoire, notamment en soulignant les mesures d’élargissement prises en faveur de ses alliés, y compris le vice-président de Générations et Peuples Solidaires, M. Koné Souleymane.

D’après le média en ligne Africa Intelligence, les discussions jeudi matin entre les deux leaders politiques ivoiriens ont été caractérisées par une atmosphère amicale, selon le communiqué. De plus, l’ancien Premier ministre a réaffirmé son engagement envers la réconciliation et la paix dans le pays, en se montrant ouvert au dialogue.

En rappel, l’ancien chef de la rébellion, puis premier ministre et président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro avait été exilé depuis 2019, puis condamné à la perpétuité en 2021 pour « atteinte à la sûreté de l’État ». En février, M. Ouattara avait gracié une cinquantaine de prisonniers dont plusieurs proches de M. Soro. Il était revenu en Afrique depuis la fin de 2023 et circule entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, trois pays dirigés par des régimes militaires. La prochaine élection présidentielle en Côte d’Ivoire doit se tenir en octobre 2025.

Source: https://panoramapapers.com/

