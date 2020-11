Côte d’Ivoire: E. Macron félicite A. Ouattara pour sa réélection et le dialogue initié

Dans cette lettre datée du 11 novembre, dont l’authenticité nous a été confirmée par l’Élysée, on lit tout d’abord une traditionnelle formule de félicitations, et les « voeux de succès » transmis à Alassane Ouattara et « au peuple ivoirien ».

Le président français aborde ensuite la situation très tendue dans le pays, et encourage les discussions lancées cette semaine : « le dialogue que vous avez initié avec le président Bédié est porteur d’espoir », écrit-il, « je souhaite que ce premier pas vers le rassemblement et l’ouverture puisse jeter les bases concrètes d’une réconciliation plus large et plus durable ».

Cette semaine déjà, l’Élysée avait qualifié l’appel au dialogue lancé par le président réélu de « geste essentiel », le souhaitant ouvert à toutes les forces politiques, et regrettant les arrestations d’opposants à la suite du scrutin.

Dernier point de ce courrier, avant de conclure sur le soutien de la France au « partenariat étroit » et à « l’amitié ancienne » entre les deux pays, Emmanuel Macron redit à son homologue sa « confiance » pour « accorder aux nouvelles générations la place qui leur revient » en Côte d’Ivoire.