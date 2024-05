Washington est coupable de la mort d’Ebrahim Raïssi à cause des sanctions dont il a frappé Téhéran, accuse un ex-chef de la diplomatie iranienne. Le crash d’hélicoptère ayant tué le Président iranien pourrait être dû à une panne ou à un facteur humain, a pour sa part estimé à Sputnik un expert aéronautique.

“Cet événement sera inscrit sur la liste des crimes des États-Unis contre l’Iran”, a ainsi déclaré Mohammad Djavad Zarif, ancien ministre iranien des Affaires étrangères.

“Les États-Unis sont coupables de la tragédie du crash présidentiel, qui, malgré la décision de la Cour internationale, ont placé sous embargo la vente d’avions et de pièces de rechange à l’Iran”, a-t-il expliqué.

Une autre hypothèse

“Deux des trois hélicoptères sont bien arrivés, c’est pourquoi il était possible d’atteindre le point de destination. Les vidéos montrent un paysage montagneux, et en plus on a évoqué du brouillard. Donc, il pourrait s’agir d’un facteur humain ou d’une défaillance technique”, a indiqué de son côté à Sputnik l’expert russe Vladimir Chabrine.

Qui remplacera Raïssi?

Le décès d’Ebrahim Raïssi a été communiqué après la découverte, dans la matinée du 20 mai, des débris de son hélicoptère disparu la veille. “Aucun signe de survivants n’a été trouvé”, selon le chef du Croissant-Rouge iranien.

En vertu de la Constitution iranienne, le premier vice-président pourra assurer la transition. C’est Mohammad Mokhber qui est également pour le moment coordinateur du gouvernement. Ensuite, des élections présidentielles seront organisées par un conseil spécial.

