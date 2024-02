INFO LE FIGARO – Abdou Diouf et Abdoulaye Wade demandent, dans une déclaration conjointe, à la jeunesse sénégalaise «d’arrêter les violences». Ils appellent également à rendre l’élection présidentielle «transparente et incontestable».

Dans une déclaration conjointe datée du 11 février et transmise au Figaro ce lundi, les deux anciens présidents du Sénégal Abdou Diouf et Abdoulaye Wade appellent la jeunesse sénégalaise «à arrêter immédiatement les violences et la destruction des biens», tout en assurant comprendre leurs «frustrations» et «désarroi».

Les deux anciens présidents affirment également s’être entretenus avec l’actuel président Macky Sall. Ce dernier leur aurait «réaffirmé son engagement (…) de ne pas briguer un troisième mandat et de quitter le pouvoir aussitôt après l’élection présidentielle.» De fait, Abdou Diouf et Adboulaye Wade appellent l’ensemble des dirigeants politiques sénégalais «du pouvoir et de l’opposition» à rendre l’élection présidentielle du 15 décembre 2024 «transparente, inclusive et incontestable».

Source: https://www.lefigaro.fr/

