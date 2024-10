Décision de la CJUE : de nombreux pays européens réaffirment leur soutien au plan stratégique UE-Maroc

En dépit de l’invalidation de deux accords dans les domaines de la pêche et de la libéralisation des produits agricoles conclus entre l’Union Européenne et le Royaume du Maroc par la Cour de justice de l’Union Européenne, la Hongrie, la Finlande, la France et le Portugal ont réaffirmé leur soutien au partenariat stratégique UE-Maroc.

La Cour de justice de l’Union européenne a invalidé vendredi définitivement deux accords dans les domaines de la pêche et de la libéralisation des produits agricoles conclus entre le Maroc et l’UE. Une décision qui ne passe pas auprès de plusieurs pays membres de la communauté européenne. La Hongrie, la Finlande, la France et le Portugal ont réaffirmé leur soutien au partenariat stratégique Union Européenne- Maroc. « Le partenariat stratégique entre le royaume du Maroc et l’UE est dans notre intérêt commun », a affirmé le ministère hongrois des Affaires Etrangères et du Commerce dans un communiqué.

Même son de cloche à Paris. Dans un communiqué, le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères a souligné l’importance capitale de la relation entre l’UE et le Maroc. Qualifiée de stratégique, cette coopération revêt un caractère essentiel pour les échanges économiques, politiques et diplomatiques entre les deux parties. Prenant acte des décisions de la CJUE, la France a affirmé qu’elle continuera à travailler avec ses partenaires européens pour renforcer leurs échanges économiques tout en préservant les acquis du partenariat avec le Maroc, et ce, dans le respect du droit international. Cette déclaration témoigne de la volonté de Paris de maintenir et de renforcer ses liens privilégiés avec le Maroc, tout en soutenant les initiatives visant à favoriser la prospérité et le bien-être des habitants des territoires concernés.

La Finlande et le Portugal ne sont pas restés en marge. Les deux pays réaffirment leur “engagement fort” en faveur du partenariat stratégique UE-Maroc. Helsinki apporte son soutien à la déclaration conjointe de la Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et du Haut-représentant de l’UE, Josep Borrell, au sujet de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur les accords de pêche et agricole entre l’UE et le Royaume chérifien. Pour le Portugal, le partenariat entre l’Union européenne et le Maroc est essentiel et travaillera avec les partenaires européens et les institutions européennes pour l’approfondir dans tous les domaines.

Alamine Wangara

