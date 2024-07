EREVAN, 29 JUILLET, ARMENPRESS: Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré dimanche que la Turquie pourrait intervenir en Israël comme elle l’a fait par le passé en

Libye et au Haut-Karabakh, sans toutefois préciser quel type d’intervention il suggérait.« Nous devons être très forts pour qu’Israël ne puisse pas faire ces choses ridicules à la Palestine.

Tout comme nous sommes entrés au Karabakh, tout comme nous sommes entrés en Libye, nous pourrions faire la même chose », a déclaré Erdogan lors d’une réunion de son parti au pouvoir, l’AKP, dans sa ville natale de Rize.

Son discours était retransmis à la télévision. « Il n’y a aucune raison pour que nous ne puissions pas le faire. Nous devons être forts pour pouvoir prendre ces mesures », a-t-il ajouté. Les représentants de l’AKP n’ont pas répondu aux appels demandant plus de détails sur ces déclarations.

Depuis le début de la guerre à Gaza, les relations entre Israël et la Turquie se sont considérablement détériorées. Erdogan a qualifié le Hamas islamiste d’ « organisation de libération » et a comparé le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou à Adolf Hitler. Dans un discours prononcé au parlement turc en mai dernier, le président du pays avait déclaré à son parti qu’il ne fallait pas croire « qu’Israël s’arrêterait à Gaza ». « Si on ne l’arrête pas… Cet État voyou et terroriste jettera tôt ou tard son dévolu sur l’Anatolie », avait-il déclaré à l’époque, en promettant que la Turquie « continuerait à soutenir le Hamas, qui se bat pour l’indépendance de son propre pays ».

À quoi le président faisait-il référence ? En 2020, alors que le pays était en proie à une guerre civile larvée, la Turquie avait envoyé du personnel militaire en Libye pour soutenir le gouvernement d’union nationale libyen reconnu par les Nations Unies, dans le cadre d’un mémorandum de coopération sécuritaire et militaire avec Ankara. La Libye et la Turquie venaient de signer un accord de délimitation maritime controversé qui avait suscité la colère de l’Union européenne.

Ankara continue de fournir du matériel et du personnel militaires et a étendu sa sphère d’influence sur les hydrocarbures libyens.L’an dernier, alors que l’Arménie et l’Azerbaïdjan se disputaient à nouveau la région séparatiste du Haut-Karabakh, la Turquie a nié tout rôle direct dans les opérations militaires azerbaïdjanaises, mais a déclaré qu’elle utilisait «tous les moyens», y compris la formation et la modernisation militaires, pour soutenir son proche allié et permettre la reprise totale de l’enclave arménienne, rapporte le journal «Le Parisien».

