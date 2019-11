Tenant des deux mains un drapeau mexicain, Evo Morales a été immortalisé dans un avion à destination du Mexique, pays où il a obtenu l’asile. L’ex-Président bolivien a cependant promis de revenir «bientôt avec plus de force et d’énergie».

L’ex-Président bolivien Evo Morales se trouvait à bord d’un avion militaire mexicain dans la nuit du 11 au 12 novembre à destination du Mexique, pays qui lui a accordé l’asile politique.

«Evo Morales est déjà dans l’avion du gouvernement mexicain chargé d’assurer son transfert en toute sécurité vers notre pays», a ensuite confirmé le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard.

Ce dernier a également publié sur Twitter une photo sur laquelle M.Morales, dans l’avion, tient un drapeau mexicain.

«Frères et sœurs, je pars pour le Mexique», a twitté M.Morales lundi 11 novembre, à environ 21h30 heure locale (01h30 mardi). «Ça me fait mal d’abandonner le pays pour des raisons politiques, mais je serai toujours attentif. Je reviendrai bientôt avec plus de force et d’énergie».

Départ de Morales

Les protestations en Bolivie ont débuté le 20 octobre et ce, après la publication des résultats de la présidentielle. Selon les données du Tribunal électoral suprême, c’est M.Morales qui a remporté le scrutin dès le premier tour. Toutefois, son principal rival Carlos Mesa a refusé d’en reconnaître les résultats.

Le Mexique accorde l’asile à Evo Morales

Après que l’OEA a publié un rapport constatant que des fraudes avaient été commises lors de la dernière présidentielle en Bolivie, le Président de ce pays latino-américain a annoncé la convocation des électeurs pour un nouveau scrutin.

Mais après que l’armée et la police ont sommé Morales de quitter le pouvoir, lui et son vice-Président, Alvaro Garcia Linera, ont annoncé le 10 novembre leur démission.

Source : Sputnik

Commentaires via Facebook :