Guerre en Ukraine. Frappes ciblées russes, tensions en Moldavie… Le point sur la nuit

Zelensky ne veut pas voir Poutine

Dans une interview exclusive avec la chaîne d’information américaine CNN, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé qu’il n’envisageait « pas de rencontre avec Vladimir Poutine » à qui on ne peut « pas faire confiance ».

En Moldavie les séparatistes pro russes interpellent l’ONU

Les autorités de la Transdniestrie, région séparatiste pro russe de Moldavie, ont appelé l’ONU à enquêter sur un projet d’attentat contre plusieurs hauts responsables, qu’ils ont dit avoir déjoué plus tôt jeudi et qu’elle impute à Kiev, qui dément.

« J’ai déjà donné l’ordre au ministre des Affaires étrangères de préparer des déclarations à tous les membres du Conseil de sécurité de l’ONU. […] Nous (les) appellerons pour examiner cette situation et assurer notre sécurité », a déclaré en russe le chef des séparatistes, Vadim Krasnosselskiï, dans une allocution télévisée.

Cette intervention intervient quelques heures après les autorités séparatistes de Transdniestrie ont assuré avoir déjoué un attentat, fomenté selon elles par les services de sécurité ukrainiens (SBU).

Le SBU a, lui, immédiatement dénoncé ces allégations comme étant une « provocation orchestrée par le Kremlin », alors que Moscou avait déjà affirmé fin février que Kiev menait des « préparatifs » en vue d’attaquer la Transdniestrie, État pro russe autoproclamé frontalier de l’Ukraine.

Le Premier ministre moldave, Dorin Recean a de son côté affirmé « ne pas avoir confirmation » de la véracité de ces allégations.

Ce nouvel épisode de tensions vient alimenter la crainte d’un élargissement du conflit entre l’Ukraine et la Russie.

Le conflit dans les médias américains

81 missiles russes, dont six missiles hypersoniques Kinjal et huit drones iraniens, ont frappé Kiev, Lviv, les oblasts de Kharkiv et d’Odessa et de nombreuses autres parties du pays ces derniers jours, tuant au moins neuf personnes et laissant des centaines de milliers sans électricité ni chauffage. L’utilisation « rare » des missiles Kinjal, difficiles à détecter, marquerait un « changement dans la stratégie du Kremlin », selon CNN.

Toutefois, selon la directrice du renseignement national américain Avril D. Haines, qui s’est exprimé devant le comité au Senat sur le renseignement et dont les propos ont été cités par le New York Times dans son édition du jeudi 9 mars 2023 : la Russie manquerait « de troupes et de munitions pour réaliser des gains territoriaux majeurs cette année ».

Les difficultés logistiques existent aussi côté ukrainien. En Une, le Washington Post a mis en lumière les difficultés qu’aurait le secteur de manufacture d’armes aux États-Unis à accélérer sa production, alors que le Pentagone prévoit une importante augmentation de besoins en armes dans le cadre de la guerre en Ukraine mais aussi pour assurer l’autodéfense des États-Unis dans le cas d’un conflit direct avec la Russie, la Chine ou un autre pouvoir.

CNN a publié jeudi un reportage exclusif sur les « discussions secrètes » entre Poutine et ses généraux de Poutine qui ont « culminé par le siège de Marioupol » en mai 2022.

Enfin, selon la presse américaine, le Pentagone empêche l’administration Biden de partager des preuves récoltées par les agences américaines de renseignement sur les atrocités russes commises en Ukraine avec la Cour Pénale Internationale (CPI), comme le rapporte le New York Times. Le quotidien note que le président américain n’a pas encore résolu l’« impasse » entre agences du gouvernement sur l’affaire, avec d’un côté les dirigeants militaires qui craignent de c réer un précédent qui pourrait faciliter des poursuites judiciaires contre les Américains, et de l’autre le reste de l’administration qui penche pour la transmission de l’information a la CPI.