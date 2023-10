Israël menace Gaza de « destruction totale »

-Le coordinateur des activités du gouvernement israélien dans les territoires palestiniens, Ghassan Alyan, a promis de punir les Palestiniens de la bande de Gaza pour leur soutien au Hamas

Israël a intensifié, mardi, sa menace contre les Palestiniens de Gaza en transformant la bande “en enfer” après les destructions complètes dues aux bombardements, “en guise de punition pour leur soutien au mouvement Hamas”.

C’est ce qui ressort d’une vidéo envoyée par le coordonnateur des activités du gouvernement israélien dans les territoires palestiniens, Ghassan Alyan, publiée sur la page « Israël en arabe » sur la plateforme « X ».

« Enlever des enfants, des femmes et des personnes âgées, les maltraiter et les tuer est inhumain,» a lancé Alyan.

Et d’ajouter: “Il n’y a aucune justification pour un tel acte. Le Hamas s’est transformé en Daech, et la population de Gaza, au lieu d’être choquée par cela, elle s’en réjouit. Avec des monstres humains comme ceux-là, nous ferons ce qu’il faut. Israël a assiégé complétement Gaza, et vous n’aurez ni électricité ni eau… Vous n’aurez désormais que de la destruction.”

Le coordinateur israélien a conclu en disant : « Si vous voulez l’enfer, alors vous l’aurez. »

Hier lundi, le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a dénoncé la décision d’Israël d’imposer un blocus complet à Gaza, en privant ses habitants de l’eau, de l’électricité et de la nourriture.

Les organismes internationaux ont considéré la décision israélienne comme un crime de guerre, un génocide et une punition collective contre deux millions de personnes vivant dans l’enclave.

Samedi à l’aube, le Hamas et d’autres factions palestiniennes à Gaza ont lancé l’opération « Déluge d’Al-Aqsa », en réponse aux « attaques continues des forces israéliennes et des colons contre le peuple palestinien, ses biens et ses lieux saints, en particulier la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem-Est occupée ».

De son côté, l’armée israélienne a lancé l’opération “Epées de fer” et continue de lancer des raids intensifs dans de nombreuses zones de la bande de Gaza, habitée par plus de deux millions de Palestiniens qui souffrent de conditions de vie détériorées en raison du blocus israélien en cours depuis 2006.

Lundi soir, le ministère de la Santé de la Bande de Gaza a annoncé que le bilan palestinien était passé à 687 morts, dont 140 enfants et 105 femmes, suite aux raids israéliens continus pour la troisième journée consécutive, selon les médias hébreux. Tandis que le nombre de morts israéliens dans la confrontation avec les factions palestiniennes avait atteint 900, et les blessés étaient de 2 616.

*Traduit de l’arabe par Wejden Jlassi

Source: https://www.aa.com.tr/fr

Commentaires via Facebook :