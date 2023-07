Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, dans une lettre adressée au Roi du Maroc, a annoncé la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara Occidental. Ce qui constitue une victoire diplomatique du Royaume chérifien.

La souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara Occidental, c’est ce que reconnaît officiellement le Premier ministre israélien, dans une lettre adressée au Roi du Maroc. Cette position sera “reflétée dans tous les actes et les documents pertinents du Gouvernement israélien”, a indiqué le Premier ministre Netanyahu, soulignant qu’elle sera « transmise aux Nations Unies, aux organisations régionales et internationales dont Israël est membre, ainsi qu’à tous les pays avec lesquels Israël entretient des relations diplomatiques ».

Dans son courrier, le Premier ministre israélien a informé qu’Israël examine positivement “l’ouverture d’un Consulat dans la ville de Dakhla”, et ce dans le cadre de la concrétisation de cette décision d’Etat”. Ce qui est une façon de l’Etat Hébreux de joindre l’acte à la parole.

Cette reconnaissance de l’Israël de la souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara Occidental est une victoire diplomatique pour le Maroc et un cinglant revers pour le front Polisario, soutenu par l’Algérie. Elle consolide les soutiens internationaux à l’intégrité territoriale du Royaume chérifien et conforte la dynamique très favorable créée ces dernières années grâce à la Vision Clairvoyante et l’Impulsion Royale (reconnaissance américaine ; soutien à l’autonomie par plus de 15 pays européens, dont l’Allemagne, l’Espagne, les Pays Bas, la Suisse, l’Autriche ; ouverture de 28 consulats de pays africains, arabes et latino-américains dans les provinces sahariennes).

Aussi, cette décision va faciliter et encourager les investissements israéliens, et internationaux, dans les provinces du Sud du Royaume. Toutefois, cette décision israélienne n’aura pas un impact sur le soutien du Maroc en faveur des droits légitimes du peuple palestinien (Les palestiniens sont depuis 1948 en lutte pour l’indépendance de leur pays, la Palestine). Un soutien que le Souverain, Mohamed VI, a élevé au rang de cause nationale.

Alamine Wangara

