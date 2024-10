Une experte de l’ONU très controversée, Francesca Albanese, a accusé Israël mardi de viser “l’éradication des Palestiniens” de leurs terres par le “génocide”.

Selon l’experte, mandatée par le Conseil des droits de l’homme mais qui ne parle pas au nom de l’ONU, “le génocide de la population palestinienne apparaît comme le moyen de parvenir à une fin: l’expulsion complète ou l’éradication des Palestiniens de la terre à laquelle est rattachée une part si essentielle de leur identité et qui est illégalement et ouvertement convoitée par Israël” (suite ci-dessous).

Interrogée à Genève, l’ambassade d’Israël auprès de l’ONU n’avait pas immédiatement réagi aux nouvelles accusations de Mme Albanese, qui est la rapporteure spéciale sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967.

“L’histoire d’une tragédie annoncée”

“Le génocide à Gaza est l’histoire d’une tragédie annoncée, qui risque de s’étendre à d’autres Palestiniens placés sous l’autorité israélienne”, accuse Mme Albanese, qui juge que “la poursuite de l’objectif du ‘Grand Israël’ menace d’effacer la population palestinienne autochtone”.

“Intention et ligne de conduite génocidaires”

“Les déclarations et les actes des dirigeants israéliens traduisent une intention et une ligne de conduite génocidaires; ils ont souvent convoqué le récit biblique d’Amalek pour justifier l’extermination des ‘ Gazaouis’, en effaçant Gaza et en déplaçant violemment les Palestiniens, faisant ainsi des Palestiniens dans leur ensemble des cibles légitimes”, souligne la juriste italienne dans les conclusions de son rapport.

Accusations d’antisémitisme

Francesca Albanese, rapporteure depuis le printemps 2022 et empêchée de se rendre dans les territoires palestiniens occupés par Israël, fait l’objet de très violentes critiques de la part des responsables israéliens qui l’accusent d’antisémitisme ou d’avoir minimisé l’attaque du 7 octobre. Ce qu’elle récuse, estimant que “critiquer les actions d’Israël et sa politique ne rend pas antisémite”.

Source: https://www.7sur7.be/

