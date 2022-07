Les rumeurs sur l’état de santé du président américain ont fleuri après une partie de son discours sur le climat, ce mercredi 20 juillet.

ÉTATS-UNIS – Les rumeurs sur l’état de santé de Joe Biden, 79 ans, relancées par le président américain lui-même. En plein discours, lors d’un déplacement dans le Massachusetts ce mercredi 20 juillet, le dirigeant américain a semblé révéler avoir un cancer. Très rapidement, la Maison Blanche a tenu à faire un démenti.

S’adressant aux journalistes devant une ancienne centrale à charbon très polluante de la ville de Somerset, Joe Biden a pris la parole pour alerter sur le changement climatique, “un danger clair et immédiat” ainsi qu’une “menace existentielle pour notre nation et le monde”. C’est en faisant en parallèle entre le Massachusetts et l’État du Delaware dans lequel il a passé une partie de son enfance et duquel il a été sénateur, que Joe Biden a relancé les spéculations sur sa santé.

“Le Delaware a eu le taux de cancer le plus élevé du pays”

Évoquant les problèmes de pollution liés aux raffineries de pétrole auxquels a été confronté l’État de la côte est du pays, il a déclaré: “Vous deviez [y] mettre vos essuie-glaces pour littéralement enlever une nappe d’huile sur le pare-brise […]. C’est pourquoi moi et plusieurs personnes avec qui j’ai grandi avons le cancer.” “Pendant très longtemps, le Delaware a eu le taux de cancer le plus élevé du pays”, a poursuivi le président américain.

Biden: "I and so many other people I grew up with have cancer." pic.twitter.com/TUiBZJqbBR — Greg Price (@greg_price11) July 20, 2022

La séquence a été largement commentée par de nombreux internautes comme étant un aveu que Joe Biden est secrètement malade. Face à cela, la Maison Blanche a rapidement coupé court aux rumeurs.

Citant le tweet d’un journaliste, le porte-parole de la Maison Blanche Andrew Bates a indiqué que “le président faisait référence” aux cancers de la peau non-mélaniques pour lesquels il avait été traité avant son arrivée au pouvoir.

This is what the President was referring to. https://t.co/8F0NGTei6f — Andrew Bates (@AndrewJBates46) July 20, 2022

Publié en novembre 2021, un document officiel sur l’état de santé de Joe Biden, qui “a passé beaucoup de temps au soleil dans sa jeunesse”, précise que “les lésions ont complètement cicatrisé”.

Source: https://www.huffingtonpost.fr/

