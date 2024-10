Josep Borrell, Haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, vice-président de la Commission européenne réaffirme l’’’immense valeur’’ que l’UE accorde au partenariat stratégique avec le Maroc

Le Haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell, a réaffirmé, lundi 14 octobre 2024, l’’’immense valeur’’ que l’UE accorde au partenariat stratégique avec le Maroc. ‘’Les 27 souhaitent approfondir le partenariat liant le Maroc et l’UE, qui est un partenariat de longue portée, de longue durée, très dense et approfondi’’, a déclaré le Haut représentant de l’UE, qui présentait, lors d’une conférence de presse, les conclusions du Conseil Affaires étrangères de l’UE, tenu à Luxembourg. ‘’Nous avons noué des relations amicales et une coopération à plusieurs facettes avec le Maroc, et nous souhaitons la poursuivre et la renforcer durant les mois à venir’’, a-t-il assuré, ajoutant que les ministres des Affaires étrangères de l’UE ont pris note des arrêts de la Cour de justice de l’UE sur les accords de pêche et agricole UE-Maroc. Le chef de la diplomatie de l’UE a réitéré à cet égard le contenu de la déclaration conjointe, avec la Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ayant réaffirmé l’engagement du bloc européen en faveur davantage de préservation et de renforcement des relations étroites avec le Maroc dans tous les domaines, conformément au principe “pacta sunt servanda”. ‘’En étroite collaboration avec le Maroc, l’UE souhaite renforcer ces relations et préserver ce partenariat dans tous les domaines’’, a-t-il conclu.

*Déclaration de Joseph Borrell au nom des 27 pays de l’UE, en soutien au Partenariat avec le Maroc : Est-ce que l’Algérie va convoquer les 27*

*A l’issue du Conseil des ministres des Affaires Etrangères des pays de l’Union européenne*, tenu aujourd’hui, 14.10.24, à Luxembourg, le Haut représentant de l’UE, *Josep Borrell a fait une déclaration forte au nom des 27 Etats membres*, exprimant leur *soutien et attachement au « partenariat stratégique » avec le Maroc, auquel l’UE accorde une « immense valeur »*.

*Borrell a souligné que le partenariat stratégique avec le Maroc est « de longue portée et longue durée »*, rappelant ainsi qu’il a plus de 55 ans d’existence (depuis 1969).

Les 27 ont également exprimé, par la voix de Borrell, *leur engagement à « renforcer » et « préserver » le partenariat dans tous les domaines.* Borrell a promis, dans sa déclaration, que *le Partenariat connaitra des développements positifs dans les prochains mois.*

Cette prise de position collective en appui au Maroc, *vient dans la suite immédiate des pressions que l’Algérie a tenté d’exercé ce weekend*, en convoquant les ambassadeurs à Alger des 12 pays qui ont exprimé, à titre national, lui appui au Maroc dans la suite immédiate des arrêts de la Cour de l’UE.

*La position européenne commune en appui au Maroc vient donc comme une réponse cinglante de l’UE à l’Algérie.*

*Si l’Algérie s’est offusqué du soutien de 12 pays au Maroc, elle doit être ce soir pétrifié de la violence de la réponse européenne et de la force de l’attachement de l’UE et ses Etats membres au Partenariat avec le Maroc.*

Avec cette prise de position collective, on assiste à un *véritable alignement du Conseil de l’UE, de la Commission européenne, du Service extérieur de l’UE et de ses Etats membres*.

*Rarement des décisions de la Cour de Justice auront suscité autant de mécontentement à l’intérieur même de l’UE.*

La déclaration prononcée, ce jour, par le Haut représentant de l’UE vient *confirmer la tendance positive et le caractère stratégique de la déclaration conjointe de Mme Von Der Leyen, présidente de la Commission* et du haut représentant du 04.10 dernier.

Cette déclaration au nom des Ministres des Affaires Etrangères des 27 pays de l’UE réunies à Luxembourg, est *à inscrire dans la continuité de l’élan positif et unanime suscité par plusieurs Etats membres européens à la suite des arrêts de la Cour du 04.10 dernier.*

Enfin, et à travers, ces déclarations de l’ensemble des états membres, l’UE envoie un message politique clair et répond d’une seule voix, aux tentatives de pressions inacceptables et à l’ingérence exercée par l’Algérie sur les Etats membres, s’agissant d’une question interne à l’UE et à son partenariat avec le Royaume.

