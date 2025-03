Le chef de la Commission de la politique étrangère du Parlement ukrainien a qualifié de «honteuses» et de «choquantes» les déclarations de Stephen Witkoff, l’envoyé spécial du président américain, lors d’une interview avec Tucker Carlson, et a demandé qu’il soit écarté des pourparlers sur l’Ukraine.

Oleksandr Merejko, chef de la Commission de la politique étrangère de la Verkhovna Rada (Parlement ukrainien), a demandé que la participation aux pourparlers sur la résolution de la crise ukrainienne de Steven Witkoff, l’envoyé spécial du président américain Donald Trump, soit suspendue, en raison de ses déclarations dans une interview avec Tucker Carlson sur la situation en Ukraine, a rapporté l’agence de presse ukrainienne Strana.

Il a qualifié de «choquants» et de «honteux» les propos de l’envoyé spécial de Trump selon lesquels les autorités ukrainiennes avaient accepté d’organiser des élections dans le pays et que le principal enjeu du conflit ukrainien restait le statut international de la péninsule de Crimée, ainsi que des territoires rattachés à la Russie suite aux référendums de 2022 dans les Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, et les régions de Zaporojié et de Kherson.

«Je ne comprends pas de quoi il s’agit : d’ignorance, de naïveté, d’absence de professionnalisme ? Il s’agit du représentant du président, il devrait avoir une connaissance approfondie de la question et connaître certaines choses de base, c’est-à-dire des choses évidentes. Mais il n’est pas au courant. Il rediffuse la propagande russe», a-t-il lancé.

Zelensky : le Kremlin «influence» la Maison Blanche

La tension entre les États-Unis et l’Ukraine continue de croître. Dans une interview accordée au magazine Time, Volodymyr Zelensky a accusé Washington d’entretenir des liens étroits avec le Kremlin, affirmant que la partie russe influençait prétendument les États-Unis par le biais de la désinformation. «Je crois que la Russie a réussi à influencer certains membres de l’équipe de la Maison Blanche à travers l’information. Leur message aux Américains était que les Ukrainiens ne cherchaient pas à mettre fin à la guerre et qu’il fallait entreprendre quelque chose pour les y contraindre», a-t-il déclaré.

En outre, Zelensky a également commenté l’altercation avec Donald Trump dans le Bureau ovale en février, lorsqu’il a été expulsé de la Maison Blanche. Il a tenté de justifier son comportement en déclarant qu’il avait «défendu la dignité» de son pays.

Alors que Kiev lance des déclarations acerbes à l’égard de Washington, les États-Unis tentent de récupérer l’argent investi en Ukraine par l’administration Biden, et notamment de conclure l’accord sur les métaux de terres rares ukrainiens. Outre le fait que, selon Donald Trump, les États-Unis et l’Ukraine soient proches d’un accord sur les minerais, des discussions sont en cours sur la possible acquisition de centrales électriques ukrainiennes par des entreprises américaines.

Source: https://francais.rt.com/

