Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a récemment clairement exprimé la position de son pays sur la Russie : “Nous ne devrions pas être informés par quiconque avec qui nous pouvons nous associer”, a-t-il déclaré (Sahara Reporters, 17 septembre).

Il s’exprimait à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, soulignant la politique de longue date de non-alignement de l’Afrique du Sud sur les grandes puissances mondiales. Ceci est dû à l’immense pression des États-Unis, où une nouvelle loi – le ” projet de loi sur la lutte contre les activités malveillantes de la Russie “, actuellement en cours d’examen au Congrès – est sur le point d’imposer des sanctions aux pays africains pour avoir simplement maintenu toutes sortes de relations économiques avec Russie, comme le commerce ou l’investissement.

Ramaphosa a déclaré : « En tant que pays africains, nous sommes vraiment très fiers de notre propre souveraineté et ne devrions pas être informés par quiconque avec qui nous pouvons nous associer. Et nous ne devrions jamais être mis dans une position où nous devons choisir qui sont nos amis… Alors nous refusons de le faire » (Daily Maverick, 19 septembre).

Le mois précédent, Naledi Pandor, ministre sud-africain des Affaires étrangères, lors d’une conférence de presse aux côtés du secrétaire d’État américain Anthony Blinken, a qualifié le nouveau projet de loi américain d’” offensif ” (Crux, 18 août) : “Nous sommes après toutes les nations souveraines qui sont reconnues comme égaux au regard de la Charte des Nations Unies », a déclaré Pandor.

En tant que seul membre africain du G20, le rejet par l’Afrique du Sud de l’intimidation étasunienne a du poids. D’autres nations africaines ont suivi son exemple en refusant de se plier à la pression occidentale sur la Russie.

Les raisons

Alors pourquoi tant de pays africains refusent-ils de suivre la ligne des EU ? Il y a des facteurs historiques importants.

Ce sont l’Union soviétique, la RDA, Cuba et d’autres pays socialistes qui ont aidé tant de pays africains à se débarrasser de leurs chaînes coloniales. L’URSS a facilité la formation de combattants de la libération de pays tels que la Zambie, le Zimbabwe, le Mozambique, l’Angola, la Namibie et la Tanzanie. Le vétéran de l’ANC, Tokyo Sexwale, a reçu une formation militaire en URSS : ” Les Russes m’ont enseigné les explosifs et aussi l’adresse au tir avec des AK47 et des pistolets Makarov “, se souvient Sexwale (Epoch Times, 7 mars).

” En raison des expériences des combattants de la liberté en URSS et du soutien que la Russie a apporté et continue d’apporter à l’Afrique avec la Chine, vous n’entendrez pas beaucoup de critiques sur la Russie et le communisme sur le continent “, explique-t-il. De nombreux dirigeants africains actuels ont étudié dans des universités russes des années 1950 aux années 1990. Le fusil d’assaut russe Kalachnikov, l’AK47, fait même partie des armoiries du Mozambique et du Zimbabwe. Et l’Afrique reste un importateur majeur d’armes et d’équipements militaires russes.

Pendant la guerre froide, la plupart des pays africains étaient des membres actifs du Mouvement des pays non alignés, qui s’est engagé à maintenir son autonomie stratégique et à éviter d’être partie des blocs de pouvoir politique. Aujourd’hui, l’Ouganda doit prendre la présidence du Mouvement des non-alignés en 2023, un moment potentiellement significatif.

Outre les raisons historiques du refus de l’Afrique de l’étreinte de l’Occident, la Russie fournit un contrepoids contemporain à la domination occidentale.

De nombreux pays africains dépendent de l’énergie, des céréales, des engrais et des armes russes et préfèrent l’approche russe de non-ingérence à celle de l’Occident. La Russie, comme la Chine, n’impose pas de conditions au commerce mais traite les pays africains « comme des partenaires égaux et souverains », selon le Dr Mustafa Mheta, membre du groupe de réflexion Media Review Network basé à Johannesburg (aNews, 3 juin). Récemment, la Russie a signé de nouveaux accords majeurs avec le Cameroun (en avril) et le Zimbabwe (en juin).

En revanche, les restrictions de l’UE contre toute fourniture d’engrais russes à des pays tiers signifient pas de transport d’engrais, pas de transbordement, pas d’assurance et pas d’assistance technique. Cette interdiction de l’UE viole directement le protocole d’accord signé en Turquie le 22 juillet entre la Russie et l’ONU visant à faciliter l’approvisionnement en engrais russes des marchés mondiaux (Business Daily, 21 septembre). La Russie, quant à elle, se dit prête à faire don aux pays africains de 300 000 tonnes d’engrais bloqués dans les ports européens à cause des sanctions.

L’UE est également responsable du blocage de l’importation de céréales russes. Les mines ukrainiennes ont bloqué les expéditions de céréales pendant des mois, et depuis juillet, lorsqu’un mémorandum sur les céréales a été convenu avec celui sur les engrais, la plupart des navires transportant des céréales ukrainiennes ont livré les marchés des pays les plus riches plutôt que les pays les plus pauvres d’Afrique et autre part.

Parmi les autres raisons de la suspicion de l’Afrique à l’égard de l’Occident figurent le refus occidental d’accorder des exceptions ponctuelles aux brevets pour le vaccin Covid-19, ainsi que le traitement manifestement favorable accordé aux réfugiés ukrainiens par rapport aux réfugiés non blancs du Sud.

Les pays africains ont, en outre, été témoins des nombreuses guerres orchestrées par l’Occident sur le continent, telles que la guerre de l’OTAN contre la Libye en 2011, qui a non seulement détruit ce pays, mais a plongé toute la région sahélienne de l’Afrique saharienne dans la tourmente, exportant des terroristes armés à travers la région. Les conflits en cours impliquant des puissances occidentales incluent la Somalie, le Mali, la République démocratique du Congo, le Soudan, l’Éthiopie et d’autres.

Pendant ce temps, la Russie soutient la restructuration de l’ONU pour permettre une inclusion plus égale des pays africains, en donnant aux pays africains des sièges permanents au Conseil de sécurité et une plus grande influence.

Dans ce contexte, dit Dirk Kotze, professeur de politique à l’Université de Johannesburg, il n’est « pas surprenant » que seule une poignée de gouvernements africains aient condamné les actions du Kremlin en Ukraine. La plupart des pays africains se sont abstenus lors du vote visant à condamner la Russie lors d’une réunion spéciale de l’Assemblée générale des Nations Unies.

L’Ouest perd du terrain diplomatique

Les puissances occidentales sont conscientes de leurs défaillances diplomatiques en Afrique. La visite de Blinken en Afrique en juillet a été largement considérée comme un échec. Ralph Mathekga, un analyste de Geopolitical Intelligence Services, a commenté : « Je pense que c’était une visite frustrante pour le secrétaire d’État parce que l’Afrique du Sud n’a pas hésité à dire qu’ils n’allaient pas prendre parti à ce sujet, ils n’allaient pas être intimidé par les puissances mondiales… »

En effet, quelques jours après la visite de Blinken en Afrique, le ministre sud-africain de la Défense, Thandi Modise, a participé à la 10e Conférence de Moscou sur la sécurité internationale, tandis que le même mois, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a effectué des visites réussies en Égypte, en Éthiopie, en Ouganda et au Congo.

L’UE a également reconnu son échec en Afrique. Un rapport de l’UE divulgué par Birgitte Markussen, chef de la délégation de l’Union européenne auprès de l’Union africaine, a déclaré que les messages de l’UE devraient être plus “ciblés, audibles et efficaces” pour dissiper l’accusation de “deux poids deux mesures” de l’UE. Le rapport indique : « La réputation de l’UE en tant que médiateur, pacificateur, s’érode en raison de l’assistance militaire de l’Union à l’Ukraine… En Afrique, l’UE est considérée comme alimentant le conflit, et non comme un facilitateur de paix. »

Le rapport poursuit : « Les partenaires africains ont parfois l’impression que l’UE leur fait la leçon sur les valeurs. Les cours magistraux devraient être « interdits ». Nous devons plutôt souligner que la défense de nos valeurs est de la plus haute importance, mais aussi humblement reconnaître qu’elle est parfois complexe, c’est-à-dire défendre les valeurs morales contre les intérêts économiques.

Cette approche « humble » s’est avérée impossible à maintenir. La principale recommandation du rapport de l’UE était que l’UE soit plus dure avec l’Afrique pour suivre la ligne occidentale ou la priver d’argent (Vince Chadwick, Devex, 22 juillet). Il a également conseillé à l’UE de « souligner que si l’Afrique a l’ambition de devenir un acteur mondial important, y compris au sein du CSNU [Conseil de sécurité des Nations Unies], elle doit discuter et prendre position sur les affaires non africaines ». C’est-à-dire prendre le parti de l’Occident.

Pendant ce temps, l’initiative Global Gateway de l’UE, un projet d’investissement massif visant à rivaliser avec le projet chinois Belt and Road, n’a pas réussi, en partie à cause des conditions restrictives imposées aux partenaires africains potentiels.

De même, les États-Unis ne peuvent s’empêcher de “faire la leçon” à l’Afrique. Le message principal de la récente visite de l’envoyé étasunien pour le climat John Kerry au Sénégal (17 septembre) était que les pays africains devraient renoncer à l’utilisation du gaz naturel pour développer leurs économies. Aucun financement occidental pour les projets de gaz naturel ne serait disponible après 2030, a-t-il dit, niant de fait la capacité de l’Afrique à s’industrialiser en utilisant ses propres ressources naturelles abondantes – le Sénégal et la Mauritanie sont assis sur d’immenses gisements de gaz, tout comme la Libye, l’Égypte, le Mozambique, l’Algérie et le Nigeria.

« John Kerry a réussi à mettre en colère à la fois les dirigeants africains et les militants du climat lorsqu’il a assisté à la Conférence ministérielle africaine sur l’environnement dans la capitale, Dakar », a rapporté Nosmot Gbadamosi (Foreign Policy, 20 septembre). “De nombreux Africains ont perçu sa visite comme un autre responsable américain venant leur faire la leçon sur le fait d’être vert.”

Étant donné que l’Afrique “pollue le moins et accuse le plus de retard dans le processus d’industrialisation”, elle devrait être autorisée à exploiter ses ressources pétrolières et gazières, a déclaré Macky Sall, président de l’Union africaine, à l’Assemblée générale des Nations Unies. Surtout quand plus de 600 millions d’Africains n’ont toujours pas accès à l’électricité.

Mais les “efforts de l’Afrique pour faire avancer le développement et la croissance” sont punis par le “projet de loi sur la lutte contre les activités malveillantes de la Russie”, a déclaré Cyril Ramaphosa au Congressional Black Caucus étasunien lors de sa visite aux États-Unis.

L’affirmation de soi de l’Afrique du Sud reflète la position croissante de nombreux pays du Sud global “constatant que la neutralité et l’autonomie stratégique sont devenues une option viable” (The Hindu, 24 septembre). En effet, comme le disait un titre de Newsweek (15 septembre) : « Près de 90 % du monde ne nous suit pas en Ukraine ».

La décision des EU de geler les réserves de dollars de la Russie a effrayé de nombreux pays africains et autres pays du Sud, qui craignent pour leurs propres réserves de dollars s’ils traversent les États-Unis. Beaucoup trouvent des moyens de contourner le dollar dans le commerce bilatéral, en utilisant à la place les devises locales.

Comme Sergueï Lavrov l’a dit dans son discours à l’Assemblée générale des Nations Unies le 24 septembre, la ligne occidentale est : « Vous êtes soit avec nous, soit contre nous ». Il est clair que la majeure partie de l’Afrique refuse ce choix binaire.

Source: https://www.legrandsoir.info/