Le Burkina Faso et la Tunisie ont signé, mardi à Ouagadougou, capitale burkinabè, huit accords de coopération dans plusieurs domaines, à l’issue de la clôture de la 8e session de la Commission mixte, tenue du 1er au 2 juillet 2024, a-t-on appris de source officielle.

“A l’issue des négociations, les deux parties ont renforcé le cadre juridique de leur coopération, par la signature de huit accords de coopération”, indique un communiqué publié mardi soir, par la partie burkinabè.

Il s’agit entre autres, d’un protocole d’accord relatif à la coopération entre l’Agence Burkinabè des Investissements du Burkina Faso (ABI) et l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA-Tunisia) et un accord relatif à la coopération entre le Secrétariat Permanent du Centre National de la Propriété Industrielle du Burkina Faso (SP-CNPI) et l’Institut National de la Normalisation et de la Propreté industrielle (Innorpi).

On note également la signature d’un mémorandum d’entente en matière d’Enseignement technique et de Formation professionnelle, d’un accord de coopération en matière de promotion de la famille, des droits de la femme, de l’enfant et des personnes âgées et d’un accord de coopération dans le domaine industriel.

Les deux parties ont également signé des accords de coopération dans les domaines de l’Artisanat, du Tourisme et de la Jeunesse, selon le communiqué.

Ces accords ont été signés par Karamoko Jean Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur et son homologue Nabil Ammar, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, venu à Ouagadougou à la tête d’une importante délégation.

Les deux parties sont convenu de poursuivre les échanges autour des projets d’accords dans les domaines de “la sécurité” et de “la protection civile et la gestion des risques”, en vue de leur signature prochaine, dans les meilleurs délais, a poursuivi le communiqué.

Pour le chef de la diplomatie burkinabè, cette huitième session de la commission mixte de Coopération, “nous a permis de renouer avec un élan qui doit caractériser notre coopération”, ajoutant qu’il était important de réussir la mise en œuvre des accords signés.

“Il reviendra à chacun à son niveau, d’assurer le suivi des accords que nous avons conclus, afin d’être fidèles à l’esprit desdits accords et les objectifs que nous souhaitons atteindre”, a pour sa part déclaré Nabil Ammar.

La 9è session de la Commission mixte de coopération entre les deux pays est prévue en 2026, en République tunisienne.

Pour rappel, la dernière session de la Commission mixte entre les deux pays date de 2016 et avait abouti à la signature de onze accords de coopération.

