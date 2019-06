Ces morts sont assez regrettables. La situation actuelle n’honore pas le Burkina Faso. C’est vrai que cette menace est différente de toutes celles que le pays a connues auparavant. Mais quand on se trouve dans une zone trouble comme la zone sahélo-saharienne, et que l’on partage une frontière commune avec le Mali, qui est constamment attaqué, il aurait peut-être fallu anticiper et envisager des mesures fortes. La menace a révélé la fébrilité du gouvernement dans sa gestion et les insuffisances des forces de défense et de sécurité.

Sputnik France: La réaction des autorités burkinabè pour enrayer ces attaques vous paraît-elle appropriée ?

Oumarou Koalaga: Le gouvernement, du moins dans les discours officiels, montre beaucoup de volonté et de détermination à en découdre avec le terrorisme, mais force est de constater qu’entre ce qui se dit et la réaction sur le terrain, il y a un gouffre. Pour relativiser un peu tout ça, on peut mettre au crédit des autorités les deux opérations d’envergure menées avec le soutien de la France, pour essayer d’atténuer les choses dans le nord du Burkina à la fin du mois de mai. Des efforts ont été faits, le gouvernement a montré de bonnes intentions pour non pas éradiquer le terrorisme, mais pour le réduire, et minimiser la capacité de nuisance de ces forces ennemies.

Sputnik France: Que préconisez-vous pour lutter contre le terrorisme au Sahel et au Burkina en particulier ?

Oumarou Koalaga: Dans ce combat contre le terrorisme, il y a deux volets : un volet militaire et la résilience des populations. En termes de prévention, je pense qu’il faut beaucoup plus travailler sur la dé-radicalisation des jeunes ; contrer un certain nombre de discours extrémistes sur les réseaux sociaux notamment ; œuvrer à la cohésion sociale; et ne surtout pas oublier de mener des actions très urgentes pour mettre à l’abri les jeunes et les femmes qui vivent dans la précarité et sont les plus vulnérables devant les bras ouverts des terroristes.

En définitive, il faut savoir que seul, le Burkina dont les ressources sont limitées, ne pourra pas venir à bout des terroristes. Il va évidemment falloir compter sur les partenaires internationaux.