NIAMEY, 29 janvier (Xinhua) — Le ministre nigérien du Pétrole, Sahabi Oumarou, a présidé mardi après-midi à Niamey deux réunions avec des délégations algériennes, dans le but de renforcer la coopération bilatérale dans le secteur de l’industrie pétrolière, selon des sources officielles.

La première délégation comprenait des experts de l’Institut algérien du pétrole (IAP), spécialisé dans le développement des compétences des professionnels du secteur pétrolier. Ces experts ont échangé avec un groupe de 39 agents de la Société de raffinerie de Zinder en préparation d’une mission en Algérie pour approfondir leurs connaissances sur le fonctionnement des raffineries.

En outre, une deuxième vague de stagiaires, comprenant une quarantaine d’ingénieurs et de techniciens supérieurs, sera envoyée en Algérie pour un stage immersif dans une raffinerie. Ce groupe sera mobilisé lorsque la raffinerie nigérienne de Dosso (ouest) sera opérationnelle.

La deuxième délégation, constituée de cadres de la Sonatrach International Petroleum Exploration and Production Corporation (SIPEX) et du ministère algérien de la Défense, a discuté de la finalisation d’un accord pour le protocole d’opérations pétrolières de SIPEX. Cet accord, signé le 8 novembre 2024 entre le ministère nigérien de la Défense nationale et l’antenne de SIPEX au Niger, vise à sécuriser l’environnement pour la poursuite des travaux sur le bloc de Kafra (nord). M. Oumarou a souligné que cet accord garantirait un environnement sûr pour ces activités.

Pour rappel, le Niger produit et exporte du pétrole depuis 2011. Avec la mise en exploitation de la phase II d’Agadem (nord-est) et la construction d’un nouvel oléoduc, la production du pays est passée de 20.000 à 100.000 barils par jour, inaugurant une nouvelle ère pour le Niger en tant que producteur et exportateur de pétrole, selon les autorités nigériennes du secteur.

Enfin, le Niger prévoit de construire une nouvelle raffinerie et un complexe pétrochimique d’une capacité minimale de 100.000 b/jour à Dosso, selon les dirigeants nigériens. Fin

Source: https://french.news.cn/

Commentaires via Facebook :