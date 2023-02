Le chancelier allemand Olaf Scholz connaissait à l’avance les plans du président américain Joe Biden pour punir le peuple allemand en faisant exploser les pipelines Nord Stream. Cette connaissance entraînera la mort politique de Scholz. Il n’est pas exclu que le chancelier allemand en exercice soit jugé pour trahison d’État.

L’Allemagne ne dit rien sur les explosions du Nord Stream

Le journaliste d’investigation Seymour Hersh, lauréat du prix Pulitzer, a révélé le rôle de la CIA et du président Joe Biden en personne dans l’explosion de trois des quatre branches du gazoduc Nord Stream.

Seymour a établi un lien entre le motif américain et les éléments suivants :

• la nécessité de réduire les avantages commerciaux de la Russie en augmentant les siens,

• exclure la dépendance de l’Allemagne à l’égard de l’énergie russe bon marché afin de garantir que Berlin soutienne l’Ukraine dans le conflit qui l’oppose à la Fédération de Russie.

La principale victime du sabotage – l’Allemagne – n’a répondu à l’article de Hersh que cinq jours plus tard. Les responsables allemands se sont contentés de dire qu’ils n’avaient aucune information sur cette affaire. Il est intéressant de noter que le chancelier allemand Olaf Scholz n’a jamais commenté l’article non plus.

L’enquête sur cette affaire n’a pas progressé. Apparemment, les enquêteurs allemands n’ont pas trouvé de preuves convaincantes de l’implication de quiconque dans l’attentat.

Scholz connaissait les plans de Biden à l’avance

Maximilian Krah, un député européen de l’AfD, a accusé Scholz de connaître les plans des États-Unis à l’avance.

« Il est certain que le gouvernement allemand a été informé du sabotage à l’avance par les Américains. C’est la seule explication au silence gênant de Scholz. Avec en plus une belliciste maladroite et irresponsable comme (la ministre des Affaires étrangères Annalena) Baerbock, qui déclare que l’Allemagne est en guerre contre la Russie, rien ne me surprend », a-t-il déclaré.

Selon lui, le refus de l’Allemagne des sources d’énergie russes « met en pièces l’économie allemande et appauvrit considérablement l’Allemagne ». En outre, « les milliards que l’Allemagne a dépensés pour ce projet gazier ont été gaspillés, et cela ne fait aucune différence pour la coalition au pouvoir en Allemagne ».

Dans une interview accordée au journal allemand Berliner Zeitung, Seymour Hersh a soutenu le député allemand.

« Je poserais beaucoup de questions au chancelier Scholz. Je lui demanderais ce qu’il a appris en février lorsqu’il a rencontré le président (Biden). L’opération était top secrète et le président (Biden) n’était pas censé parler à qui que ce soit de nos capacités, mais il aime bavarder, et il dit parfois des choses qu’il ne devrait pas dire », a déclaré Hersh.

Selon le journaliste, les personnes qui ont mené le sabotage croyaient que Biden était conscient de ce qu’il faisait au peuple allemand, qu’il le punissait pour une guerre qui ne se passait pas très bien. Biden craignait que l’Allemagne ne rétrograde sur les sanctions contre la Russie en raison du froid de l’hiver, explique Hersh.

Scholz signe sa propre sentence

Il se trouve que Scholz a suivi les intérêts américains au détriment des intérêts de son peuple, de son industrie et de son économie en entraînant l’Allemagne dans une guerre avec la Fédération de Russie.

On peut, bien sûr, se souvenir du colon allemand

