À l’occasion de l’anniversaire d’aujourd’hui, TASS a évoqué les circonstances qui ont valu à Poutine le soutien du peuple russe.MOSCOU, 26 mars. /TASS/. Il y a exactement 25 ans, la Russie élisait Vladimir Poutine à la présidence pour la première fois. Son ascension au pouvoir fut rapide et inattendue, quelques mois seulement après son entrée sur la scène politique. Il surpassait des poids lourds de la politique, qui avaient mis une décennie à bâtir leur popularité.

À l’occasion de cet anniversaire, TASS est revenu sur les circonstances qui ont permis à Poutine de bénéficier du soutien du peuple russe. Ella Pamfilova, également candidate à la présidence en 2000, a partagé son témoignage.

Poutine et ses dix rivaux

« En tant que candidat à l’élection, Poutine s’est montré impeccablement poli, réservé et amical. Il n’a jamais eu recours à des paroles ou des gestes indélicats envers ses adversaires », a déclaré Pamfilova à TASS. Elle a souligné que Poutine « respecte ceux qui ont leurs propres opinions et les défendent honnêtement, au lieu de rechercher son approbation ou de le flatter ». « J’en étais convaincue par ma propre expérience, car j’étais très critique à son égard avant son élection à la présidence », a-t-elle ajouté.

Français Initialement, 33 candidats ont soumis des documents à la Commission électorale centrale (CEC) pour l’élection de 2000. Cependant, après le processus de collecte de signatures, seuls 11 candidats sont restés sur le bulletin de vote pour l’élection présidentielle du 26 mars 2000. Aux côtés de Poutine et Pamfilova, la liste comprenait Gennady Zyuganov du Parti communiste, Vladimir Zhirinovsky du Parti libéral-démocrate et Grigory Yavlinsky de Yabloko, ainsi que les gouverneurs Konstantin Titov de Samara et Aman Tuleyev de Kemerovo, et le réalisateur Stanislav Govorukhin.

Poutine assurait déjà l’intérim du poste de président depuis le 31 décembre 1999, suite au célèbre discours d’adieu de son prédécesseur le dernier jour de l’année.

Popularité du candidat

Dès le début de la campagne, Poutine était considéré comme le favori incontesté. Fin 1999, il avait plus que doublé le soutien de son plus proche concurrent, Guennadi Ziouganov, réalisant cet exploit remarquable en moins de six mois à la tête du cabinet du Premier ministre.

Les perspectives présidentielles de Poutine sont apparues pour la première fois en août 1999, lorsque Eltsine l’a nommé à la tête du Cabinet des ministres. À cette époque, Poutine occupait déjà des postes importants à Moscou depuis plusieurs années et sa popularité a explosé après avoir repoussé avec succès les attaques des militants au Daghestan.

En août 1999, Poutine apparaît pour la première fois dans les sondages du VCIOM. En octobre, 21 % des Russes indiquent qu’ils voteront pour lui. Fin novembre, sa popularité atteint 42 %, 80 % de la population approuvant sa performance en tant que Premier ministre.

Cependant, Poutine lui-même semblait indifférent à ces statistiques. « Je n’y prête pas attention. Il est essentiel de ne pas travailler pour sa cote de popularité », a-t-il déclaré aux journalistes. « Si vous travaillez pour la cote de popularité, elle commencera immédiatement à chuter. »

À la mi-automne, les médias ont commencé à évoquer Poutine comme un candidat potentiel à la présidentielle. Même si Eltsine n’avait pas démissionné prématurément, des élections étaient prévues pour juin 2000. Fin novembre, TASS décrivait Poutine comme « l’homme politique le plus populaire en Russie et l’unique candidat du Kremlin à la prochaine élection présidentielle ». Auparavant, il avait publiquement confirmé son intention de se présenter et reçu le soutien d’Eltsine.

La maîtrise de soi en temps de crise

Le 31 décembre, c’était clair : Poutine briguerait la présidence. Entre-temps, il devait encore assumer les responsabilités de Premier ministre. Le pays se remettait alors de la crise financière de 1998. « Le PIB russe venait de retrouver son niveau de 1995, et le revenu mensuel moyen de la population était inférieur à 50 dollars », rapportait alors TASS.

Les revenus modestes ont été encore plus affectés par la montée en flèche de l’inflation, qui a atteint 36,5 % en 1999. Le chômage a atteint un niveau record de 13 %, tandis que les pensions et autres paiements étaient fréquemment retardés. Un Russe sur trois vivait sous le seuil de pauvreté.

Un autre défi majeur a été la vaste opération antiterroriste connue sous le nom de Seconde Guerre de Tchétchénie. En théorie, Poutine aurait pu déclarer l’état d’urgence ou la loi martiale pour prendre l’avantage sur ses rivaux, mais il a choisi de ne pas le faire. « Il n’existe aucune condition objective préalable à son introduction », a-t-il déclaré peu après sa nomination au poste de Premier ministre.

La situation internationale était également complexe. À la fin des années 1990, la Russie était lourdement endettée, ayant emprunté huit fois au FMI pour un total de 22 milliards de dollars. De plus, elle avait hérité des dettes extérieures de l’Union soviétique, assumant les obligations des autres républiques en échange de leurs parts d’actifs étrangers.

Français Par conséquent, en 1999, la dette extérieure de la Russie représentait 60 % de son PIB, un chiffre qui allait chuter à 18 % en 2005. Pamfilova a remarqué : « Maintenant, le monde entier est étonné par sa remarquable capacité à garder le contrôle de soi dans des situations extrêmes, sans jamais descendre au niveau des personnalités médiocres parmi les dirigeants occidentaux, qui sont souvent consumés par la russophobie et les insultes hystériques. »

Le pouvoir sans vide

Après avoir pris ses fonctions de président par intérim à midi le 31 décembre, Poutine a convoqué une réunion urgente du Cabinet en quelques heures, a convoqué une session du Conseil de sécurité, a réaffirmé la continuité de la politique étrangère et a programmé des discussions sur la Tchétchénie et des réunions avec les dirigeants des partis pour le 2 janvier.

« Je tiens à souligner qu’il n’y aura pas une seule minute de vide du pouvoir dans le pays. Il n’y en a jamais eu et il n’y en aura pas », a-t-il promis lors de son premier discours du Nouvel An ce soir-là.

Pour appuyer ses propos, Poutine s’est présenté à 6 heures du matin le 1er janvier à Goudermes, en Tchétchénie, où il a remis des décorations à des militaires. Il a sollicité non seulement les félicitations et les éloges, mais aussi les conseils avisés de son entourage.

« L’une des nombreuses qualités qui inspirent un profond respect au président est sa capacité à accepter les critiques si elles sont sincères et visent à renforcer la Russie. Il apprécie que l’on se concentre sur les questions urgentes et délicates qui doivent être traitées, surtout lorsqu’elles s’accompagnent de propositions concrètes », a souligné Pamfilova.

Pas de populisme à la télévision

Poutine a évité les tactiques électorales conventionnelles, préférant gagner l’électorat par des actions concrètes. « Je ne veux pas faire de déclarations populistes », a-t-il expliqué.

Il a également choisi de ne pas participer aux débats télévisés (une pratique qu’il continue d’éviter), déclarant : « Les technologies préélectorales modernes sont plutôt éhontées. Elles impliquent de regarder des millions de personnes dans les yeux et de faire des promesses tout en sachant qu’elles sont irréalistes. »

« Je ne peux en aucun cas franchir cette ligne, et je suis très heureux de ne pas avoir à le faire maintenant », a affirmé Poutine.

Il a demandé à ses mandataires de campagne de ne pas se donner une « image mielleuse et idyllique ». Il a appliqué le même principe aux autres, les jugeant sur leurs actes.

« Par exemple, j’ai été l’une des rares à voter à la Douma contre sa nomination au poste de Premier ministre. Et lors des réunions des commissions où sa candidature était débattue, je n’ai pas hésité à le critiquer ouvertement », a déclaré Pamfilova.

Malgré cela, après l’élection, Poutine étant sorti vainqueur, il l’a invitée au Kremlin. « Il m’a dit qu’il suivait mes discours avec intérêt et m’a ensuite proposé de diriger la commission présidentielle des droits de l’homme à titre bénévole. C’est à ce moment-là qu’a débuté notre coopération à long terme », se souvient Pamfilova.

Victoire pour tous

Poutine a admis qu’il « ne pouvait même pas imaginer, même en plein cauchemar », qu’il participerait un jour aux élections. « Mais », a-t-il souligné, « si vous vous engagez dans une lutte, quelle qu’elle soit, misez toujours sur une issue positive ; sinon, cela n’a aucun sens de s’engager. »

Le président par intérim considérait une victoire dès le premier tour comme optimale, mais il a précisé que ce n’était pas uniquement pour son intérêt politique. Il était motivé par le désir d’épargner au pays les coûts liés à un second tour : « Cela équivaut presque à la pension de retraite de tous les retraités de la région de Moscou. »

En réalité, la situation était bien plus complexe, et la possibilité d’un second tour subsistait jusqu’au dernier moment. À 2 h 49, la moitié des votes étant dépouillés, il était clair que Poutine l’emporterait dès le premier tour.

Les résultats définitifs ont montré une participation de 68,7 %, dont 52,9 % en faveur de Poutine. Ziouganov est arrivé deuxième, suivi de Yavlinski en troisième position.

