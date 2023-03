“Les pays occidentaux craignent de perdre pied en Afrique”, affirme un politologue sud-africain

“Les pays occidentaux craignent de perdre pied en Afrique. Surtout vis-à-vis de la Chine, de l’Inde et de la Russie. Ils s’inquiètent probablement aussi d’un partenariat plus étroit entre Pékin et Moscou. D’une manière générale, les géants économiques eurasiens et orientaux se rapprochent en matière de coopération économique, ce qui pourrait à long terme bouleverser le système financier mondial, le pouvoir économique se déplaçant d’ouest en est”, explique-t-il ainsi.