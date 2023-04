Les sanctions occidentales et la guerre en Ukraine créent un nouvel ordre mondial, et la Chine mène la parade

Lorsque la Russie a lancé son opération militaire spéciale en Ukraine en février 2022, personne n’a imaginé que cette guerre déclencherait un incendie mondial qui détruirait l’ordre international dirigé par les États-Unis qui a régné sur le monde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je sais que je n’ai pas compris que les fondements mêmes de la politique économique et étrangère internationale des États-Unis s’effondreraient si rapidement et de manière si généralisée. Quatre des six premiers pays en termes de richesse provenant des ressources naturelles s’unissent aujourd’hui contre les États-Unis à la suite de la guerre en Ukraine. Bien que numéro 6 sur la liste, la Chine est un facteur important sur la scène mondiale et n’est pas près de disparaître…

Commençons par la Chine. La Chine a observé attentivement les efforts déployés par l’Occident pour détruire l’économie russe par des sanctions, pour effacer la culture et l’influence russes de la scène mondiale et pour remplacer le gouvernement de Vladimir Poutine, et elle a compris qu’elle était la prochaine sur la sellette. Le fait que la rhétorique anti-chinoise aux États-Unis ait atteint des niveaux de vitriol sans précédent, la Chine étant régulièrement décrite comme un ennemi des États-Unis par d’éminents politiciens des deux partis, n’a pas arrangé les choses.

Les espoirs de la Chine de voir les États-Unis respecter la politique d’une seule Chine négociée avec Richard Nixon en 1972 ont été anéantis lorsque Washington a fait tout son possible pour affirmer que Taïwan était une nation indépendante. Il ne s’agissait pas de simples paroles en l’air. En 2022, Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants, a conduit une délégation à Taïwan malgré les vives objections de la Chine. Un an plus tard, l’actuel président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a accueilli l’actuel président de Taïwan aux États-Unis. Cette insulte a été précédée par le fait que les États-Unis ont abattu un ballon chinois qui, selon la Chine, était une plate-forme météorologique, tandis que Washington prétendait qu’il s’agissait d’un ballon d’espionnage. Tous ces événements ont eu un effet cumulatif et ont entraîné un changement radical dans les relations entre les États-Unis et la Chine, modifiant le statu quo économique, diplomatique et militaire. Pour le dire simplement, c’est comme la scène emblématique du film « Network » : les Chinois sont fous de rage et ne vont plus se laisser faire.

Sur le plan économique, la Chine, qui contrôle 98% de la production mondiale de terres rares, envisagerait d’interdire l’exportation de la technologie des aimants en terres rares vers les États-Unis pour des raisons de sécurité nationale, selon un article du Yomiuri Shimbun japonais. Ces minéraux de terres rares sont essentiels à la production de véhicules électriques et d’un grand nombre d’armes et d’aéronefs militaires américains de pointe.

Sur le plan militaire, la Chine a décidé de montrer ses muscles maritimes en entourant Taïwan d’une flotte composée de 9 destroyers et d’un porte-avions, et en simulant des frappes de missiles sur Taïwan.

La Chine prend également des mesures historiques et importantes sur la scène diplomatique. Début mars, Pékin a négocié un rapprochement entre l’Iran et l’Arabie saoudite. Prix Nobel peut-être ? Les Iraniens et les Saoudiens se sont rencontrés à Pékin le 6 avril pour sceller l’accord.

Cet accord a produit des résultats rapides avec l’arrivée d’émissaires saoudiens et omanais à Sanaa aujourd’hui pour entamer des pourparlers de paix avec les dirigeants houthis et mettre fin à la guerre par procuration entre l’Iran et l’Arabie saoudite (au grand dam de Washington, qui considérait ce conflit comme un moyen d’affaiblir l’Iran), selon l’agence de presse Reuters.

Les nouvelles relations chaleureuses de la Chine avec la Russie ont fait sonner la cloche d’alarme parmi les alliés occidentaux. Le Français Macron, malgré ses échecs abjects en tant que dirigeant, a l’ouïe fine. Il est également un flagorneur de classe mondiale et n’a pas perdu une minute pour faire de la lèche à la Chine. L’incompétence de Macron en tant que diplomate a été clairement démontrée par sa décision insensée d’inviter la présidente de la Commission européenne (CE), Ursula von der Leyen, à ses réunions avec le président Xi. Les Chinois n’étaient pas contents. Les Chinois l’ont ignorée et ont refusé de lui accorder la moindre courtoisie diplomatique. Florian Philippot, homme politique français, a rapporté sur Twitter que la pauvre Ursula a été contrainte de prendre un vol commercial et de se soumettre aux contrôles habituels des passagers :

Après avoir échoué à convaincre Xi Jinping de prendre ses distances avec la Russie, Macron a lâché quelques bombes diplomatiques dans une interview accordée à Politico pendant le vol de retour vers Paris, déchirée par les émeutes :

« L’Europe doit réduire sa dépendance vis-à-vis des États-Unis et éviter d’être entraînée dans une confrontation entre la Chine et les États-Unis au sujet de Taïwan, a déclaré le président français Emmanuel Macron dans une interview accordée dans l’avion qui le ramenait d’une visite d’État de trois jours en Chine.

S’adressant à Politico après avoir passé environ six heures avec le président chinois Xi Jinping au cours de son voyage, Macron a insisté sur sa théorie favorite de « l’autonomie stratégique » pour l’Europe, vraisemblablement dirigée par la France, afin de devenir une « troisième superpuissance ».

Il a déclaré que « le grand risque » auquel l’Europe est confrontée est qu’elle « soit prise dans des crises qui ne sont pas les nôtres, qui l’empêchent de construire son autonomie stratégique », lors d’un vol entre Pékin et Guangzhou. »

La Chine ne se contente pas de discours diplomatiques. Un navire qu’elle a envoyé avec 57 unités de logement et 429 tonnes de fournitures pour les survivants du récent tremblement de terre est arrivé au port de Lattaquié le dimanche de Pâques. Alors que les États-Unis mènent des opérations militaires contre le gouvernement syrien sur le territoire syrien, les Chinois utilisent l’aide humanitaire pour envoyer un message clair : la Chine est une amie, pas une ennemie.

Il y a ensuite les mauvaises nouvelles économiques pour la Pax Americana. Les Chinois et les Russes collaborent à la création d’une nouvelle monnaie internationale et de plus en plus de pays utilisent la monnaie chinoise, le yuan, pour conclure des transactions commerciales qui se faisaient auparavant en dollars. Il y a deux semaines, la Chine et le Brésil ont annoncé un « accord pour commercer dans leurs propres monnaies, en abandonnant le dollar américain comme intermédiaire », selon Barron’s.

Il ne s’agit pas d’un événement isolé. Le passage au yuan s’est accéléré l’année dernière.

« Les transferts effectués en yuan, la monnaie nationale chinoise, pour les paiements internationaux ont augmenté en 2022 par rapport à l’année précédente.

Le montant des transferts internationaux en yuans a atteint 96,7 billions de yuans (environ 14,14 billions de dollars), en hausse de 21,48% en glissement annuel, selon les données de la Banque populaire de Chine (PBoC). »

La véritable révélation est que la Chine et la Russie révèlent que les États-Unis sont les principaux instigateurs des guerres et du chaos international. En plus de rapprocher les Saoudiens et les Iraniens, la Chine et la Russie travaillent avec les Saoudiens pour rétablir l’adhésion et le statut de la Syrie au sein de la Ligue arabe. Le soutien que les Arabes du Golfe apportaient jusqu’à présent aux efforts menés par les États-Unis et le Royaume-Uni pour évincer le président syrien Assad en fomentant une insurrection est en train de s’évaporer. Au contraire, ces pays travaillent désormais avec la Chine et la Russie pour mettre fin aux guerres au Yémen et en Syrie.

Et quelle est la réponse des États-Unis ? Ils menacent de sanctions supplémentaires les pays qui ne sont pas disposés à se plier à leurs exigences. Ce qui est amusant, c’est que les États-Unis, comme le grand et puissant Oz, se révèlent être un vieil homme grincheux qui se cache derrière un rideau.

