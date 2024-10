L’ex-président Macky Sall désigné tête de liste aux législatives sénégalaises

La coalition d’opposition Takku Wallu Senegal a désigné l’ancien président Macky Sall tête de liste aux législatives anticipées de novembre, ont dit mardi deux responsables de l’ex-majorité.

Le Sénégal ira au devant d’une nouvelle confrontation entre les deux principaux acteurs d’un bras de fer de plusieurs années, M. Sall et le désormais Premier ministre Ousmane Sonko, si les déclarations de candidatures sont jugées recevables par la Direction générale des élections dans les prochains jours.

M. Sonko, écroué plus de sept mois sous M. Sall et empêché de se présenter à la présidentielle de mars 2024, a été désigné tête de liste de son parti Pastef aux législatives du 17 novembre, a confirmé le Pastef mardi à l’AFP. MM. Sall et Sonko se sont livré pendant trois ans une épreuve de force qui a fait des dizaines de morts avant que le second de M. Sonko, Bassirou Diomaye Faye, ne batte le dauphin désigné du président sortant, Amadou Ba, dès le premier tour de la présidentielle de 2024 avec plus de 54% des votes.

Bassirou Diomaye Faye s’est retrouvé avec un Parlement toujours dominé par l’ancienne majorité. Il n’a pu le dissoudre qu’en septembre, provoquant des législatives anticipées. Le camp de M. Sonko entend prolonger l’élan de la présidentielle pour donner au président Faye une majorité parlementaire et les moyens de son action face à une situation économique et sociale dégradée. Les oppositions ont noué des alliances liant d’anciens adversaires.

La coalition Takku Wallu Senegal “s’est accordée pour porter à la tête de la liste nationale le président Macky Sall”, a dit Mansour Faye. “Ce qu’il a accepté”, a-t-il ajouté. Un autre responsable, Abdou Mbow, a corroboré ces dires. Les deux responsables sont restés vagues sur la possibilité que M. Sall, à l’étranger depuis la fin de son mandat, rentre faire campagne. “C’est notre souhait”, a dit Mansour Faye.

La coalition Takku Wallu Senegal regroupe notamment l’Alliance pour la République fondée par Macky Sall et le Parti démocratique sénégalais de Karim Wade, autre ancien adversaire de Macky Sall, détenu trois années sous sa présidence. M. Wade figure en troisième place sur la liste nationale de Takku Wallu Senegal, a rapporté la presse. Les Sénégalais élisent leurs députés selon un mode qui panache scrutin proportionnel avec des listes nationales et scrutin majoritaire dans les départements.

Takku Wallu Senegal s’est alliée dans tous les départements à une autre coalition, Samm Sa Kaddu, qui comprend d’autres anciens adversaires de Macky Sall, dont l’ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, également emprisonné sous sa présidence, a dit Abdou Mbow. En revanche, une troisième coalition, autour de l’ancien Premier ministre Amadou Ba, n’a accepté de faire alliance avec les deux autres que dans trois départements, dont Dakar, a dit Abdou Mbow.

