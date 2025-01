Préparez-vous à une ère transformatrice en 2025, où la domination occidentale cédera la place à un nouvel ordre mondial multipolaire, soutenu par les puissances émergentes.

L’année 2025 qui débute et qui, déjà nous bouscule, marque un tournant historique avec l’émergence d’un monde multipolaire, où la Chine, la Russie et l’Inde coalisent leurs influences, remettant en question l’hégémonie occidentale post-Seconde Guerre mondiale. Dans ce contexte géopolitique de plus en plus instable, aggravé par les conflits persistants en Ukraine, Palestine, Yémen, Soudan, Syrie et Libye (la liste est longue), ainsi que par les tensions sino-américaines en mer de Chine méridionale, l’environnement mondial devient volatil. Néanmoins, 2025 ouvre des perspectives prometteuses pour la stabilité mondiale grâce à la coopération économique avec les puissances émergentes. En renforçant les liens entre nations et en soutenant le développement, notamment à travers les alliances comme les BRICS, l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) et le Sud global, nous pouvons espérer un avenir plus pacifique et stable.

En effet, à l’aube de 2025, le paysage géopolitique mondial est en pleine transformation, marqué par des défis complexes et des opportunités stratégiques. L’année 2024 a été témoin de l’ascension économique et militaire spectaculaire de puissances émergentes telles que la Chine, la Russie et l’Inde, bousculant ainsi la domination du monde occidental. La Chine, notamment, a renforcé son influence sur les continents asiatique, africain et latino-américain grâce à sa stratégie ambitieuse de la «Nouvelle Route de la Soie». Toutefois, ces dynamiques alimentent des tensions croissantes, en particulier entre la Chine et les Etats-Unis en mer de Chine méridionale, et ravivent les conflits existants comme celui en Ukraine, orchestré par l’OTAN contre la Russie. L’année 2025 s’annonce cruciale, non seulement à cause de l’instabilité potentielle, mais aussi par les opportunités de coopération et de développement économique qu’elle présente. L’Alliance BRICS et le Sud global se trouvent à un carrefour stratégique, avec la possibilité de renforcer leur influence sur la scène mondiale en saisissant ces nouvelles perspectives.

La fin de l’hégémonie occidentale : un nouveau monde multipolaire

En 2025, la géopolitique mondiale connaît un changement historique majeur avec l’émergence d’un monde multipolaire, redéfinissant les rapports de force. Tel que mentionné plus haut, la montée en puissance des pays membres de l’Alliance BRICS culbute l’hégémonie de la minorité occidentale, marquant un déclin inexorable de l’influence des États-Unis et de l’Europe. La Chine s’impose comme une force économique de premier plan, grâce à sa stratégie audacieuse dans les technologies de pointe, telles que l’intelligence artificielle et les énergies renouvelables. Force militaire de premier plan, la Russie, quant à elle, renforce ses positions stratégiques en Ukraine (malgré le soutien de l’OTAN) tout en consolidant ses liens qui s’inscrivent dans une continuité historique avec la Chine, l’Afrique, l’Asie et l’Amérique Latine. L’Inde, avec son essor économique et sa stratégie commerciale extravertie, s’affirme également sur la scène internationale, tissant des alliances clés avec la Chine et la Russie. Ce basculement géopolitique, marqué par le déclin de la domination occidentale, impose aux États-Unis et à l’Europe occidentale de s’adapter à ce nouvel ordre mondial en mutation rapide ou de disparaître.

Les conflits en cours : un environnement géopolitique de plus en plus instable

Les enjeux géopolitiques actuels forment un tableau potentiellement complexe et explosif. Les conflits persistants en Ukraine, Syrie, Libye, Palestine, Soudan et Yémen combinés aux tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine en mer de Chine méridionale appellent à une vigilance accrue. En Ukraine, la confrontation entre l’OTAN et la Russie s’intensifie dans une dynamique de guerre hybride, alors que les sanctions économiques montrent leur limite. En Syrie, le conflit, impliquant des puissances mondiales telles que les États-Unis, l’Israël, la Turquie et l’Iran, continue de se compliquer avec l’implication de groupes terroristes. La Russie quant à elle, observe la situation avec une très haute intelligibilité. La Libye, divisée depuis la chute de Kadhafi, reste un foyer d’instabilité influencé par les ingérences étrangères, notamment l’OTAN. Parallèlement, la rivalité sino-américaine dans la mer de Chine méridionale que nous avons évoquée plus haut à maintes reprises, menace la sécurité maritime mondiale et exacerbe les tensions internationales. Ces situations créent une volatilité géopolitique sans précédent, remettant en cause la stabilité mondiale et accélérant le déclin de la domination occidentale dans ce paysage multipolaire en mutation.

La coopération et le développement économique : des opportunités pour un avenir plus stable, mais trop tard pour l’Occident

Bien que l’année écoulée l’ait transféré ses bisbilles, l’année 2025 pourrait marquer le début d’une ère de stabilité accrue grâce à la coopération dynamique et au développement économique fulgurant des puissances émergentes. À l’avant-garde de ce changement, la Chine, la Russie et l’Inde, par le biais de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) et l’Alliance BRICS, se positionnent comme des acteurs clés en matière de coopération économique, politique et sécuritaire. En particulier, la Chine, avec sa croissance économique explosive, rivalise et supplante les États-Unis pour devenir la première économie mondiale. La Russie et l’Inde, fortes de leurs ressources naturelles et de leur main-d’œuvre qualifiée, suivent cette dynamique prometteuse. En revanche, l’Occident connaît un déclin inexorable. Les États-Unis et l’Europe ont perdu leur prééminence technologique et économique, dépassés par la rapidité effrénée des puissances émergentes. La mondialisation, facilitant une connexion accrue au marché mondial, a amplifié cette transition vers un monde multipolaire. Les répercussions sont claires : les puissances émergentes s’affirment, redéfinissant les équilibres mondiaux.

On peut donc présager qu’au cours de l’année 2025, l’Occident sombrera dans les ténèbres de l’oubli et son héritage sera réduit à une relique du passé.

source : https://reseauinternational.net/

