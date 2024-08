L’Ukraine frappée massivement, Zelensky demande l’aide des armées de l’air européennes

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé l’aide des armées de l’air européennes pour détruire les vagues de missiles et de drones russes qui ont à nouveau frappé massivement son pays lundi.

“Dans les différentes régions de l’Ukraine, nous pourrions faire beaucoup plus pour protéger des vies si l’aviation de nos voisins européens travaillait ensemble avec nos (chasseurs) F-16 et avec nos défenses anti-aériennes”, a-t-il affirmé dans une allocution diffusée sur Telegram, exigeant “des solutions”. “Si cette unité a si bien fonctionné au Moyen-Orient, cela devrait fonctionner en Europe aussi”, a-t-il ajouté, en référence, visiblement, à l’aide apportée à Israël par ses alliés occidentaux pour repousser de récentes attaques aériennes. “L’Amérique, la Grande-Bretagne, la France et d’autres partenaires ont la force pour nous aider à arrêter la terreur. Nous avons besoin de solutions”, a-t-il ajouté.

Pour une zone d’exclusion aérienne

L’Ukraine a déjà pressé ses alliés européens d’établir une zone d’exclusion aérienne dans l’ouest de son territoire via des systèmes de défense déployés en Pologne et en Roumanie voisines, pour créer un sanctuaire où industries, infrastructures énergétiques et populations civiles seraient protégés. Le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba avait affirmé fin mai qu’il n’existait “aucun argument légal, sécuritaire ou moral qui empêcherait nos partenaires d’abattre les missiles russes au-dessus du territoire de l’Ukraine à partir de leur territoire”, sans préciser alors les modalités de ce scénario. Volodymyr Zelensky n’a de cesse, depuis plusieurs mois, de demander des systèmes supplémentaires de protection du ciel à ses partenaires occidentaux, mais ceux-ci n’arrivent qu’au compte-gouttes.

Centaines de drones suicide

La Russie a utilisé plus de 100 missiles et une centaine de drones suicide, a affirmé le président ukrainien, après une attaque massive russe contre les infrastructures électriques de l’Ukraine. “Plus de 100 missiles de différents types et une centaine de ‘Shahed’ (drones suicide, ndlr)” ont été utilisés dans “l’une des plus importantes attaques” russes contre le pays, a ajouté Volodymyr Zelensky sur Telegram.

Source: https://www.7sur7.be/

