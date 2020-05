Alors que la pandémie du Coronavirus poursuit sa propagation en Afrique, le styliste nigérien de renommée internationale ALPHADI et l’entrepreneur-philanthrope malien, Samba BATHILY joignent leurs forces pour endiguer l’épidémie du sol africain avec des lots de kits de gels hydro-alcooliques, de thermoflashs et quelque 140 000 masques au design du doigté styliste qui seront distribués aux populations d’une douzaine de pays africains. Symbolique d’un élan de solidarité pour sauver le continent.

Un masque pour chaque africain. En partenariat avec la fondation Volontaires d’Afrique de l’entrepreneur malien Samba BATHILY, le magicien du désert, ALPHADI, sort son génie créateur. Confiné au Mali depuis 2 mois, le styliste nigérien confectionne quelque 140 000 masques typiquement sahéliens aux fortes couleurs des trois petits dromadaires, sur concours financier de Samba BATHILY. Un duo de choc qui fait tourner le turbo dans un contexte de propagation de la pandémie. À base du tissu et coton local malien, le fondateur du FIMA ( Festival International de la Mode Africaine), Alphadi fournira quelque 140 000 masques à une douzaine de pays africains ( Mali, Niger, Burkina, Côte d’Ivoire, Rwanda, Ethiopie entre autres ) afin que les populations se protègent contre la maladie. Chaque pays recevra un lot de 20 000 masques. L’entrepreneur malien Samba BATHILY via Volontaires d’Afrique, a mobilisé d’importants lots de kits d’équipements de protection et d’hygiène, constitués d’appareils de prises de températures et de gels hydro-alcooliques. Ces équipements devront quitter Bamako sous huitaine pour être acheminés vers la douzaine de pays africains ciblés. Un geste hautement patriotique, fruit d’un partenariat entre deux leaders d’opinion, aux parcours fabuleux, qui portent la voix de tout un continent et donnent une dignité aux Africains.

Par Confidentiel Afrique

